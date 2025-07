Carnaval 2026: ingressos do Grupo Especial esgotam em poucas horas

Desfiles da elite do Carnaval carioca acontecerão entre os dias 15 e 17 de fevereiro de 2026

Flávio Ismerim, da CNN

Os ingressos para os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro se esgotaram poucas horas após a abertura da venda geral, na manhã deste domingo (13). Segundo a Rio Carnaval, foi disponibilizada uma carga equivalente a 80% das entradas para as arquibancadas da Marquês de Sapucaí.

Os 20% iniciais foram comercializados diante do Ingresso Sambista do Passaporte Rio Carnaval, em março deste ano, e da pré-venda exclusiva para clientes do Mercado Pago, entre quinta-feira (9) e sexta-feira (11).

Confira a ordem de desfiles do Grupo Especial em 2026

Domingo (15 de fevereiro)

Acadêmicos de Niterói Imperatriz Leopoldinense Portela Estação Primeira de Mangueira

Segunda-feira (16 de fevereiro)

Mocidade Independente de Padre Miguel Beija-Flor de Nilópolis Unidos do Viradouro Unidos da Tijuca

Terça-feira (17 de fevereiro)

Paraíso do Tuiuti Unidos de Vila Isabel Acadêmicos do Grande Rio Acadêmicos do Salgueiro

