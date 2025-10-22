Vídeo: vice-miss que pensou ter vencido concurso ganha fama com reação inesquecível

Isadora Morais comemorou a vitória antes de ouvir o nome completo da verdadeira vencedora, Isabelly Chaves, no concurso Miss Ipueiras 2025.

A reação emocionada da vice-miss Isadora Morais, de 18 anos, ao pensar que havia vencido o concurso Miss Ipueiras 2025 viralizou nas redes sociais e transformou sua participação em sucesso. Apesar de ter ficado em segundo lugar, a jovem celebra a repentina fama digital.

“Foi um segundo lugar que está me rendendo muitos bons frutos,” resume Isadora. “Para mim, está sendo ótimo, porque eu estou tendo uma repercussão muito boa e, querendo ou não, isso vai me ajudar bastante dentro do município.”

De Comemoração a Abraço em Segundos

O vídeo que conquistou a internet mostra Isadora no palco, ao lado da outra finalista, Izabelly Chaves. Ao ouvir as primeiras sílabas do nome da vencedora, “Iza…“, Isadora foi tomada pela emoção, comemorando a vitória. No instante seguinte, ao perceber o engano (a vencedora era Izabelly), ela enxugou as lágrimas, recompôs o sorriso e prontamente abraçou a campeã.

“Muita gente pensa que eu fiquei triste ou frustrada por conta disso, mas nada disso. A repercussão que eu peguei não está sendo normal,” comemorou a vice-campeã.

Pioneirismo e Aceitação

Além da reação viral, Isadora fez história no evento. Ela é a primeira mulher trans a participar do Miss Ipueiras, segundo a Secretaria Municipal de Cultura e Comunicação.

Apesar de se sentir bem aceita pela organização e pelas demais candidatas (“fui muito bem aceita, muito bem recebida”), Isadora lamentou o julgamento e as críticas nas redes: “Só percebi o olhar do pessoal, né, que não tem como negar, o pessoal tem um jeito de olhar, eles comentam, até hoje estão comentando.”

As críticas, contudo, não a desanimaram. Com o sucesso do vídeo, Isadora, que já havia vencido um concurso escolar em 2024, já planeja participar de outras competições de beleza.

