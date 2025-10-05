Veja primeiro gol de Estêvão pelo Chelsea sobre o Liverpool

O jovem atacante brasileiro definiu a vitória sobre os Reds por 2 a 1 aos 50 minutos do segundo tempo, em confronto válido pela sétima rodada da Premier League
Victor Fardin, da CNN Brasil
Em confronto válido pela sétima rodada da Premier League, o Chelsea superou o Liverpool, neste sábado (4), por 2 a 1 e conquistou sua terceira vitória na competição. O gol decisivo foi marcado pelo brasileiro Estêvão, seu primeiro com a camisa do time inglês.
Aos 50 minutos do segundo tempo, o atacante de 18 anos completou um cruzamento do lateral Marc Cucurella e sacramentou o triunfo dos Blues sobre o rival (confira o lance no vídeo abaixo).
Agora, o Chelsea alcançou a marca de 11 pontos e subiu para a sexta posição da Premier League. A equipe retorna aos gramados apenas no dia 18 de outubro, às 8h30 (de Brasília), para encarar o Nottingham Forest.
O Liverpool, por sua vez, estacionou em segundo lugar, com 15 pontos, e viu o Arsenal assumir a liderança da competição. Os Reds buscarão retomar a ponta no dia 19, às 12h30, quando enfrenta o Manchester United.
Darren Walsh/Chelsea FC via Getty Images