Debaixo de chuva, Internacional derrota o Botafogo pelo Brasileirão

O Colorado dominou o time carioca em vitória por 2 a 0, no Beira-Rio, sua primeira depois de quatro rodadas

Victor Fardin, da CNN Brasil

Na partida válida pela 27ª rodada do Brasileirão, o Internacional superou o Botafogo por 2 a 0, neste sábado (4), e voltou a vencer na liga nacional após quatro jogos.

Alan Patrick e Vitinho foram os autores do triunfo do Colorado no Beira-Rio, em confronto marcado pela forte chuva que caiu durante o primeiro tempo.

Com o resultado, o Inter subiu para a 11ª posição, chegou aos 32 pontos e abriu sete de vantagem em relação a zona de rebaixamento. A equipe volta aos gramados pela competição no dia 15 de outubro, às 20h (de Brasília), quando visita o Mirassol.

O Botafogo, por sua vez, parou na quarta colocação, com 43 pontos. O time carioca jogará novamente também no dia 15, às 19h30, e terá pela frente o clássico com o Flamengo, no Estádio Nilton Santos.

A partida

Debaixo de muita chuva, o Internacional conseguiu abrir o placar logo aos oito minutos. O atacante Vitinho foi até a linha de fundo e cruzou rasteiro. O goleiro Léo Linck soltou a bola nos pés do meia Alan Patrick, que só completou para as redes para marcar.

Na marca de 21 minutos, os donos da casa quase ampliaram com o lateral Braian Aguirre, que carimbou a trave em finalização dentro da área. Depois, aos 30, Alan Patrick cruzou na área e o zagueiro Vitão acertou o travessão em cabeçada perigosa. No lance seguinte, Vitão tentou novamente de cabeça e Léo Link fez boa defesa.

O atacante Johan Carbonero ainda teve uma ótima oportunidade de fazer o 2 a 0, mas isolou a chance de frente com o goleiro adversário.

Na volta do intervalo, o Colorado aumentou a vantagem com Vitinho, aos quatro minutos. Carbonero deu lindo passe para o atacante de 26 anos, que, na saída de Linck, bateu cruzado para deixar o seu.

O Botafogo só foi levar perigo aos 19 minutos, quando o centroavante Arthur Cabral recebeu livre na área e chutou cruzado, mas parou no goleiro Anthoni.

