Veja quais os jogos do Brasileirão deste sábado (19)

Quatro jogos abrem a 15º rodada da competição

Jairo Nascimento, da CNN, São Paulo

Quatro jogos abrem a 15º rodada do Campeonato Brasileiro neste sábado.

O líder Cruzeiro jogará somente no domingo, porém há partidas importantes para as definições do G4, a exemplo da partida do Bahia, que atualmente é o 4º na tabela.

Outro jogo importante é o clássico entre São Paulo e Corinthians, num momento em que ambos buscam por resultados melhores no Brasileirão.

Veja quais os jogos:

Fortaleza x Bahia: 16h00, no Castelão. Com a estreia do técnico Renato Paiva no comando do Leão do Pici. O Bahia é o 4º colocado e pode, a depender dos resultados, ultrapassar o Red Bull Bragantino em caso de vitória.

Vasco x Grêmio: 17h30, em São Januário. O Grêmio é o 12º colocado na competição e vem de uma derrota para o Cruzeiro na última partida do Brasileiro em que foi visitante. Já o Vasco está próximo à zona do rebaixamento, na 15º colocação, e com o elenco e o técnico Fernando Diniz sendo pressionados pela torcida.

Mirassol x Santos: 18h30, no Maião. O Mirassol tem surpreendido os adversários ao jogar em casa. O time não perdeu nas últimas cinco partidas e ocupa a 11º posição. O Santos venceu o Flamengo no último jogo e está embalado com Neymar em campo. O Peixe ocupa a 13º colocação.

São Paulo x Corinthians: 21h00, no MorumBIS. O Tricolor passa por uma reestruturação com a chegada de Hernán Crespo. O time está sem Lucas Moura, pois fez uma cirurgia, e está na 16º posição, a primeira fora da zona de rebaixamento. No outro lado do clássico, o Corinthians venceu a última partida fora, contra o Ceará, e procura reverter o tabu de não vencer pouco na casa do adversário, pois foram apenas 3 vitórias em 22 jogos na última década.

Lucas Figueiredo/CBF