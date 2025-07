NFL: Anel de campeão do Eagles tem a bandeira do Brasil

Equipe da Filadélfia foi campeã da temporada 2024/2025

Jairo Nascimento, da CNN, São Paulo

O Philadelphia Eagles divulgou o tradicional anel de campeão do Super Bowl com um detalhe diferenciado.

Em fevereiro, após vencer o Kansas City Chiefs por 40 a 22, a franquia garantiu o título e todos os jogadores conquistaram o direito ao prêmio pelo Super Bowl LIX.

A referência é por conta do jogo de abertura, em setembro de 2024, onde o Eagles venceu o Green Bay Packers na primeira partida da NFL no Brasil, na Neo Química Arena, para um público de mais de 50 mil pessoas.

Além da bandeira brasileira, há uma inscrição com as palavras, em inglês, “difícil – detalhadamente juntos”, referências aos jogos e aos 145 pontos marcados nos playoffs, o maior de time na história da NFL.

Segundo jogo

A NFL anunciou que haverá outro jogo no Brasil, na Neo Química Arena, no dia 5 de setembro. O mando de jogo será do Los Angeles Chargers contra o Kansas City Chiefs.

Pedro Vilela/Getty Images