Governo do Pará conclui drenagem profunda em quatro vias importantes de Belém, reforçando preparado para a COP30

O Governo do Pará finalizou as obras de drenagem profunda em trechos de quatro grandes avenidas de Belém, uma intervenção essencial para melhorar o escoamento das águas pluviais, reduzir alagamentos e garantir mais mobilidade e conforto à população. A entrega faz parte das obras estruturantes que integram os preparativos finais para a COP30.

As vias contempladas foram as avenidas Dr. Freitas, Brigadeiro Protásio, Boulevard e Duque de Caxias, localizadas no bairro do Marco. As intervenções incluíram escavações profundas, tubulações resistentes, poços de visita (bueiros) novos e adequação das caixas de inspeção tudo para garantir que o sistema hidráulico seja eficiente, seguro e durável.

Também foram recuperadas e recompostas as pavimentações e calçadas nas áreas afetadas pelas obras, para garantir que não haja impacto visual ou estrutural residual. Autoridades destacam que a drenagem profunda foi pensada com foco em evitar transtornos nos períodos de chuva forte e proteger a infraestrutura viária da cidade.

O secretário-adjunto de Obras Públicas, Gilmar Mota, afirmou que essa infraestrutura será um legado da COP30 para Belém, proporcionando benefícios diretos à população para além dos eventos internacionais. Segundo ele, a região do Marco foi considerada estratégica não só por concentrar tráfego significativo, mas também por abrigar locais que estarão em evidência nos próximos meses, como o centro de convenções, aeroporto, áreas de acesso de visitantes e bairros entorno.

Moradores da área já relatam melhoria no fluxo de trânsito, menos acúmulo de água em períodos chuvosos, e melhor acessibilidade. A operação marcou um avanço importante para Belém enfrentar os desafios das chuvas tropicais intensas, típicas da região.

Imagem: Agência Pará