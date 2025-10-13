segunda-feira, outubro 13, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeCOP 30
COP 30

Governo do Pará conclui drenagem profunda em quatro vias importantes de Belém, reforçando preparado para a COP30

O Governo do Pará finalizou as obras de drenagem profunda em trechos de quatro grandes avenidas de Belém, uma intervenção essencial para melhorar o escoamento das águas pluviais, reduzir alagamentos e garantir mais mobilidade e conforto à população. A entrega faz parte das obras estruturantes que integram os preparativos finais para a COP30.

As vias contempladas foram as avenidas Dr. Freitas, Brigadeiro Protásio, Boulevard e Duque de Caxias, localizadas no bairro do Marco. As intervenções incluíram escavações profundas, tubulações resistentes, poços de visita (bueiros) novos e adequação das caixas de inspeção tudo para garantir que o sistema hidráulico seja eficiente, seguro e durável.

Também foram recuperadas e recompostas as pavimentações e calçadas nas áreas afetadas pelas obras, para garantir que não haja impacto visual ou estrutural residual. Autoridades destacam que a drenagem profunda foi pensada com foco em evitar transtornos nos períodos de chuva forte e proteger a infraestrutura viária da cidade.

O secretário-adjunto de Obras Públicas, Gilmar Mota, afirmou que essa infraestrutura será um legado da COP30 para Belém, proporcionando benefícios diretos à população para além dos eventos internacionais. Segundo ele, a região do Marco foi considerada estratégica não só por concentrar tráfego significativo, mas também por abrigar locais que estarão em evidência nos próximos meses, como o centro de convenções, aeroporto, áreas de acesso de visitantes e bairros entorno.

Moradores da área já relatam melhoria no fluxo de trânsito, menos acúmulo de água em períodos chuvosos, e melhor acessibilidade. A operação marcou um avanço importante para Belém enfrentar os desafios das chuvas tropicais intensas, típicas da região.

Imagem: Agência Pará

Recuperação de Credito 300-x-100
Recuperação de Credito 300-x-100
Artigo anterior
Romaria das Crianças 2025: veja como cadastrar os pequenos para participar dos Carros dos Anjos
Próximo artigo
Vídeo: A emocionante reação de João Gomes ao ver a professora que o alfabetizou

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,243FansLike
3,602FollowersFollow
22,700SubscribersSubscribe
Recuperação de Credito 320-x-320
Recuperação de Credito 320-x-320
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
GovPA_Cirio25_WebBanner_320x320

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315