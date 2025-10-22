quarta-feira, outubro 22, 2025
Vídeo: Gretchen revela em podcast sobre promessa para nossa Senhora de Nazaré durante o Círio

A cantora Gretchen surpreendeu ao revelar um detalhe íntimo de sua vida amorosa durante sua participação no podcast AquiPod. Ela contou que recorreu à fé e à devoção a Nossa Senhora de Nazaré para conseguir se casar com o saxofonista Esdras de Souza.

Segundo Gretchen, Esdras estava “fazendo jogo duro” diante de suas táticas de conquista. Por isso, ela fez uma promessa à Rainha da Amazônia durante o período do Círio de Nazaré em Belém, pedindo a graça de casar com o amado.

Após a promessa ser alcançada e o casamento se concretizar, a artista revelou o pagamento de sua dívida de fé: ela irá “na corda pelo resto da vida” – referindo-se a participar anualmente da grande procissão do Círio, seguindo a corda, em um tradicional gesto de penitência e gratidão dos romeiros. O relato une o fervor religioso do Norte do país ao inusitado da vida pessoal da “Rainha do Rebolado”.

