Vídeo: mulher capota carro enquanto gravava vídeo ao volante

O uso irresponsável do celular ao volante resultou em um capotamento de carro na zona rural de Itupiranga, no sudeste do Pará, na tarde da quarta-feira (29). O acidente ocorreu em uma estrada vicinal próxima à Vila Cruzeiro do Sul, e foi filmado pela própria motorista, que gravava o percurso enquanto dirigia.

No vídeo, a condutora aparece comentando a viagem e acelerando o veículo em meio à estrada de chão. Em um momento crítico, o carro perde a estabilidade, e as imagens registram o momento exato do capotamento. Apesar da violência do impacto e dos danos significativos ao automóvel, a motorista e a passageira que a acompanhava saíram ilesas do acidente.

O caso serve como um grave alerta para os perigos da distração ao dirigir. O uso de aparelhos eletrônicos reduz drasticamente a concentração e aumenta exponencialmente o risco de acidentes. As autoridades de trânsito reforçam que, pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), dirigir manuseando o celular é classificado como infração gravíssima, resultando em multa e perda de pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Motoristas são constantemente alertados a priorizar a segurança e manter atenção total às condições da via e ao tráfego.

