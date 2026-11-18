Superada na disputa pelo cinturão peso-galo no último sábado (14), ex-campeã baiana usou as redes sociais para celebrar volta ao octógono.
A ex-campeã Amanda Nunes voltou a se pronunciar nas redes sociais após a derrota na sua reestreia pelo UFC. Em vídeo publicado para os fãs, a “Leoa” adotou um tom positivo, celebrou o retorno ao octógono independentemente do resultado e garantiu que haverá uma revanche contra a atual detentora do título peso-galo, Kayla Harrison.
No último sábado (14), a lutadora baiana acabou superada na disputa pelo cinturão da categoria, mas demonstrou que o revés não abalou seus planos de seguir ativa na organização.
“O resultado não foi o que esperávamos, mas a gente pode comemorar a minha volta”, iniciou Amanda na gravação. Em seguida, a brasileira projetou um retorno rápido aos treinos e combates, além de cravar o segundo encontro com a rival norte-americana: “Daqui a 30 dias eu já posso sair na porrada de novo”, disparou, confirmando que a revanche vai acontecer.
Caleb Bowlin/Getty Images