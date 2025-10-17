sexta-feira, outubro 17, 2025
Vídeo: Anderson Silva e Weidman duelam novamente, desta vez nos ringues

Doze anos após protagonizarem uma das rivalidades mais marcantes da história do MMA, Anderson Silva e Chris Weidman voltarão a se enfrentar — desta vez, nos ringues do boxe. O reencontro entre as lendas foi oficializado nesta quinta-feira (16) e está marcado para o dia 14 de novembro, em Miami (EUA), integrando o card principal do evento Jake Paul x Gervonta Davis.

O confronto promete reviver a tensão e a expectativa que marcaram os embates no UFC, especialmente o primeiro, em 2013, quando Weidman chocou o mundo ao nocautear o brasileiro e encerrar seu longo reinado como campeão dos médios. Agora, mais de uma década depois, os dois ex-rivais terão a oportunidade de medir forças novamente — em um cenário diferente, mas com a mesma carga de rivalidade e história.

A luta, que já desperta grande interesse entre fãs de artes marciais e boxe, reforça a tendência de cruzamentos entre grandes nomes do MMA e o universo do boxe profissional.

Foto: IMAGO.

