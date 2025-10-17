sexta-feira, outubro 17, 2025
Vídeo: mulher flagra homem “no pulo” nas arquibancadas durante jogo de Sport x Ceará

Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, uma cena inusitada chamou a atenção durante a partida entre Sport e Ceará, realizada na Ilha do Retiro, pelo Campeonato Brasileiro. Uma mulher flagrou o que seria a traição do marido ou namorado, que assistia ao jogo acompanhado de outra mulher. O confronto em Recife terminou empatado em 1 a 1, mas o “lance” fora de campo acabou roubando a cena.

As imagens mostram o momento em que a esposa, vestindo a camisa do Sport, sobe até a arquibancada e confronta o homem, que está sentado ao lado de outra torcedora. Visivelmente abalada, ela aplaude ironicamente, grita “acabou!” e o chama de “nojento” e “seboso”, chegando a dar tapas no rapaz. Em seguida, ela se volta para a mulher ao lado dele e afirma:
“Eu sou a mulher dele!”

O desfecho surpreende: após o momento de tensão, as duas mulheres conversam, se entendem e deixam as arquibancadas juntas, de mãos dadas, enquanto o homem permanece sentado, sem reação. A cena gerou grande repercussão online, com internautas comentando tanto a coragem da esposa quanto a inesperada união feminina diante da situação.

