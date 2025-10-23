Vídeo: carga do Mercado Livre é roubada após caminhão tombar na BR-101 no ES

Um caminhão que transportava produtos do Mercado Livre tombou na segunda-feira (20) na BR-101, em Itapemirim (ES), próximo ao posto Luanda. Em vez de socorro, o motorista, que por sorte não se feriu gravemente, presenciou sua carga ser saqueada por populares.

Imagens e relatos que circulam nas redes sociais mostram um cenário de caos e falta de solidariedade: pessoas correram para retirar caixas e pacotes do veículo acidentado, sem prestar qualquer tipo de auxílio ao condutor.

Saque é Crime e Reflexo Social

Infelizmente, o caso não é isolado e expõe um problema que se repete nas rodovias brasileiras: a perda de valores sociais como empatia e respeito. Em vez de estender a mão em uma tragédia, muitos optam por tirar proveito da situação alheia.

É crucial lembrar que saquear carga é crime previsto no Código Penal. O prejuízo financeiro e logístico não atinge apenas a empresa transportadora, mas sobrecarrega emocionalmente o motorista, que enfrenta pressão e risco de responsabilização.

Seguro: Escudo Contra o Imprevisível

Em situações extremas como o tombamento em Itapemirim, ter um seguro de transporte atualizado se mostra essencial.

O seguro garante que o motorista e a transportadora não arquem sozinhos com o prejuízo da carga roubada ou danificada. Planos como o RC-V (Responsabilidade Civil do Veículo) cobrem danos a terceiros, e o seguro de carga protege o valor transportado.

Embora alguns motoristas autônomos ainda vejam o seguro como um custo extra, ele é, na verdade, um escudo contra situações imprevisíveis da estrada e um ato de responsabilidade com a profissão e a própria segurança.

Se inscreva no canal: