Vídeo – Professor da rede estadual de ensino e filiado ao PCdoB em Benevides xinga aluno com palavrão e faz gesto obsceno em sala de aula

O professor David Santos de Souza, natural de Belém e filiado ao PCdoB em Benevides, foi filmado quando agredia verbalmente um estudante e, ao mesmo tempo, lhe mostrava o dedo de forma obscena. O fato, que já é do conhecimento do diretório municipal do partido, bem como, da Secretaria Municipal de Educação daquele município da região metropolitana de Belém, ganhou imediatamente as redes sociais e a imprensa de um modo geral.

O lamentável episódio se registrou no interior de uma sala de aula da Escola Estadual de Ensino Fundamental Professora Ruth Guimarães, no distrito de Murinim, município de Benevides, onde o professor David exercia sua atividade profissional.

A direção do estabelecimento profissional e a Secretaria de Educação do município ainda não se pronunciaram, porém, estudantes do local, ouvidos, disseram que essas cenas são costumeiras em salas de aula, principalmente envolvendo professores da esquerda radical.

Imagens: Reprodução