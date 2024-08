Jogador tem arritmia em jogo da Copa Libertadores e vai para UTI

O zagueiro Juan Manuel Izquierdo, do Nacional, time uruguaio que disputou na noite desta quinta-feira (22) a partida de volta das oitavas de final da Copa Libertadores contra o São Paulo, precisou ser encaminhado para a UTI do Hospital Albert Einstein, na Zona Sul da capital paulista, após sofrer um arritmia cardíaca durante a partida.

O atleta de 27 anos caiu no gramado do estádio Morumbis aos 39 minutos do segundo tempo. Imediatamente, os outros jogadores chamaram a ambulância para prestar atendimento. Em nota oficial, o Nacional disse que o estado de saúde do jogador é considerado estável. Ele seguirá em observação no hospital.

#Deportes | En Brasil, el jugador Juan Izquierdo, defensor de Nacional, se desmayó en pleno partido ante el São Paulo en el Morumbí. pic.twitter.com/16yyNktE5Q — Política Stereo (@politicaestereo) August 23, 2024

De acordo com o presidente do clube, Alejandro Balbi, o jogador chegou a recuperar a consciência na ambulância, mas perdeu novamente na chegada ao hospital, quando foi imediatamente sedado e estabilizado. O dirigente informou que o atleta nunca teve problemas cardíacos detectados nos exames feitos pelo clube.

– Tem que esperar aproximadamente 12 horas para ver a evolução, para começar a fazer os exames e ver se tem alguma sequela e eventualmente encontrar as causas do episódio que vimos que ocorreu em campo – relatou Balbi.

A delegação do Nacional tinha um voo fretado para retornar ao Uruguai na madrugada desta sexta (23), mas alguns jogadores e dirigentes decidiram permanecer na capital paulista para acompanhar a evolução do atleta. A família de Izquierdo é aguardada no Brasil nesta sexta.

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/Isaac Fontana