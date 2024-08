Jair Bolsonaro rompe com Pablo Marçal: “Falta caráter a ele”

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pôs fim ao relacionamento com o empresário e candidato a prefeito de São Paulo, Pablo Marçal (PRTB). Nesta quinta-feira (22), o líder conservador disse que “falta caráter ao Marçal”.

– Falta caráter ao Marçal. Ele me esculhambava até perto da eleição de 2022. Dizia que a diferença entre Lula e eu se resumia a um dedo e me chamou de “quadrilheiro”. Poucas semanas depois, quando não pôde ser candidato à Presidência, mudou de lado na reta final da campanha. Isso é falta de caráter – disse o presidente de honra do PL, em entrevista à coluna de Paulo Cappelli, de Metrópoles.

O ex-presidente falou sobre uma das “saias-justas” que o candidato do PRTB o colocou recentemente.

– Recentemente eu recebi o Pablo Marçal. Tivemos uma conversa reservada e cordial, entreguei uma medalha a ele. Duas horas depois dessa reunião, ele espalhou que eu não apoiaria o Ricardo Nunes (MDB). Eu reafirmo que apoio o Nunes e não tenho nenhum compromisso com o Marçal.

Quanto à doação que Marçal teria feito à sua campanha, em 2022, Bolsonaro foi categórico.

– Ele deu Pix para quem? A Polícia Federal revirou a lista de doadores e não tem nenhum Pix dele na minha conta, naquela arrecadação feita em 2023. Se ele doou para o partido [na campanha de 2022], o problema é dele. Ao menos ele doou para um candidato honesto – declarou.

Durante a entrevista, Bolsonaro recebeu uma atualização vinda de seu partido e repassou a informação.

– O partido acabou de me informar que o Marçal doou R$ 160 mil em 2022.

A doação foi feita através de três repasses: R$ 100 mil, R$ 50 mil e R$ 10 mil.

– Pablo Marçal doou esperando que eu fizesse um bom trabalho na Presidência ou esperando ganhar algo em troca? Quer contribuir com doação para depois ter uma boquinha no governo ou na prefeitura? E que diferença, né? Num curto espaço de tempo ele me chamar de quadrilheiro e depois doar R$ 160 mil – observou.

– É lamentável que um candidato a prefeito de São Paulo tenha essa postura de fazer doação esperando algo em troca – pontuou.

Fonte: Pleno News/Foto: Alan Santos/PR; Foto: Reprodução/RedeTV!