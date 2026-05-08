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ENTRETENIMENTO

Vídeo: IZA relata dificuldades na amamentação após nascimento da filha Nala

A cantora IZA falou publicamente sobre os desafios enfrentados após o nascimento da filha, Nala.

Durante o relato, a artista comentou sobre as dificuldades que viveu no processo de amamentação, tema que costuma gerar identificação entre muitas mães.

A declaração repercutiu nas redes sociais e abriu espaço para discussões sobre maternidade, pressão emocional e os desafios do pós-parto.

Internautas elogiaram a sinceridade da cantora ao abordar um assunto considerado delicado e importante para muitas mulheres.

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