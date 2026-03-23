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Vídeo: Ciclista morre após acidente com ônibus na Cidade Nova, em Ananindeua

Um ciclista morreu após um acidente de trânsito registrado na tarde desta segunda-feira (23), no bairro Cidade Nova, em Ananindeua.

De acordo com informações preliminares, a vítima trafegava de bicicleta ao lado de um ônibus quando houve contato com o guidão. Com o impacto, o ciclista se desequilibrou, caiu na pista e acabou sendo atingido pelo veículo.

O homem foi identificado como Gilberto de Lima Lira, de 52 anos, e não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito ainda no local.

O motorista do ônibus permaneceu na área, acionou o atendimento médico e não deixou o local. Em seguida, acompanhado da Guarda Municipal de Ananindeua, ele se apresentou na Seccional da Cidade Nova, por se tratar de um acidente de trânsito com vítima fatal.

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