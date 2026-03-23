Vídeo: Confusão familiar envolvendo cantora gospel gera repercussão nas redes sociais

Um vídeo que começou a circular nas redes sociais gerou grande repercussão e debate entre internautas em todo o país. Segundo informações divulgadas, a pastora e cantora gospel Lucimara Pires, de 34 anos, teria sido filmada durante uma confusão envolvendo sua sogra, uma idosa de 73 anos diagnosticada com Alzheimer.

O caso teria ocorrido no município de Nova Andradina, no Mato Grosso do Sul.

De acordo com relatos, o vídeo teria sido gravado pelo próprio filho da idosa, marido da cantora, durante o momento da discussão. A missionária afirmou que o desentendimento teve início dentro da residência e declarou que também teria sido ofendida, alegando ter reagido à situação.

O episódio ganhou ampla repercussão nas redes sociais, especialmente por envolver uma idosa com condição de saúde delicada e por ter ocorrido na presença de crianças.

O caso segue gerando debate entre internautas.