Vídeo: Policial salva criança de 3 anos em trilhos segundos antes da chegada de trem, na Colômbia

Um resgate dramático evitou uma tragédia envolvendo uma criança de três anos na Colômbia.

De acordo com informações, o menino parou sobre os trilhos no momento em que um trem com 29 vagões carregados se aproximava do local. Ao perceber o risco, o maquinista acionou a buzina de forma insistente.

Diante da situação, um policial agiu rapidamente, correu em direção à criança e conseguiu retirá-la dos trilhos a tempo, evitando o pior.

A mãe do menino, de 24 anos, relatou que o filho havia escapado em um breve momento de distração.

O caso chamou atenção pela rapidez da ação e reforça a importância da vigilância constante com crianças em ambientes de risco.