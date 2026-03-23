Vídeo: Marciele cai no choro ao revelar trauma com a fome no BBB 26

Em momento de vulnerabilidade, a sister confessou que a escassez de comida no reality despertou lembranças dolorosas do passado; “Como por medo de não ter amanhã”, revelou.

O confinamento do BBB 26 atingiu um ponto crítico para Marciele nesta segunda-feira (23). Em um desabafo emocionante que comoveu os colegas e o público, a participante caiu no choro ao revelar que sua relação com a comida dentro da casa é pautada por um trauma profundo: a experiência real de já ter passado fome fora do programa.

O Medo da Escassez

Diferente de muitos participantes que encaram a “Xepa” apenas como uma dinâmica de jogo, para Marciele, a limitação de recursos tornou-se um gatilho psicológico. Ela explicou que o ambiente de restrição alimentar do reality trouxe à tona memórias de períodos difíceis de sua vida, onde a incerteza sobre a próxima refeição era uma constante.

“Isso acabou virando um gatilho aqui dentro. Eu percebi que estou comendo mais do que o normal por puro medo. É um medo irracional de que, se eu não comer agora, pode não ter nada para mim no dia seguinte”, desabafou a sister entre lágrimas.

Mecanismo de Sobrevivência

O relato de Marciele joga luz sobre um comportamento que vinha sendo observado por alguns internautas: o hábito de comer em grandes quantidades ou estocar itens nas refeições. O que muitos interpretavam como falta de estratégia ou ansiedade comum, revelou-se um mecanismo de defesa enraizado em sua história de vida.

O choro da participante gerou uma rede de apoio imediata dentro da casa. Colegas de grupo tentaram tranquilizá-la, reforçando que a comida, embora limitada, será dividida entre todos.

Repercussão nas Redes Sociais

Fora da casa, o depoimento de Marciele humanizou a trajetória da sister e levantou discussões sobre segurança alimentar e os impactos psicológicos da pobreza a longo prazo. Muitos espectadores se identificaram com o relato, destacando que o trauma da fome não desaparece facilmente, mesmo em um ambiente vigiado e com suprimentos garantidos pela produção.