quinta-feira, março 26, 2026
Desde 1876
Texto aqui...
HomeENTRETENIMENTO
ENTRETENIMENTO

Vídeo: Marciele cai no choro ao revelar trauma com a fome no BBB 26

Em momento de vulnerabilidade, a sister confessou que a escassez de comida no reality despertou lembranças dolorosas do passado; “Como por medo de não ter amanhã”, revelou.

O confinamento do BBB 26 atingiu um ponto crítico para Marciele nesta segunda-feira (23). Em um desabafo emocionante que comoveu os colegas e o público, a participante caiu no choro ao revelar que sua relação com a comida dentro da casa é pautada por um trauma profundo: a experiência real de já ter passado fome fora do programa.

O Medo da Escassez

Diferente de muitos participantes que encaram a “Xepa” apenas como uma dinâmica de jogo, para Marciele, a limitação de recursos tornou-se um gatilho psicológico. Ela explicou que o ambiente de restrição alimentar do reality trouxe à tona memórias de períodos difíceis de sua vida, onde a incerteza sobre a próxima refeição era uma constante.

“Isso acabou virando um gatilho aqui dentro. Eu percebi que estou comendo mais do que o normal por puro medo. É um medo irracional de que, se eu não comer agora, pode não ter nada para mim no dia seguinte”, desabafou a sister entre lágrimas.

Mecanismo de Sobrevivência

O relato de Marciele joga luz sobre um comportamento que vinha sendo observado por alguns internautas: o hábito de comer em grandes quantidades ou estocar itens nas refeições. O que muitos interpretavam como falta de estratégia ou ansiedade comum, revelou-se um mecanismo de defesa enraizado em sua história de vida.

O choro da participante gerou uma rede de apoio imediata dentro da casa. Colegas de grupo tentaram tranquilizá-la, reforçando que a comida, embora limitada, será dividida entre todos.

Repercussão nas Redes Sociais

Fora da casa, o depoimento de Marciele humanizou a trajetória da sister e levantou discussões sobre segurança alimentar e os impactos psicológicos da pobreza a longo prazo. Muitos espectadores se identificaram com o relato, destacando que o trauma da fome não desaparece facilmente, mesmo em um ambiente vigiado e com suprimentos garantidos pela produção.

Banpará-Cartões-de-Crédito-Banpará-Mastercard-300x100px
Artigo anterior
Vídeo: Policial salva criança de 3 anos em trilhos segundos antes da chegada de trem, na Colômbia
Próximo artigo
Vídeo: Coincidência ou “Lei da Atração”? Milena reclama da urna e é sorteada para o Cine BBB 26

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,319FansLike
3,545FollowersFollow
22,900SubscribersSubscribe
Recuperação de Credito 320-x-320
GovPA_Dia-da-Mulher-2026_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@grupomarajoara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 3111

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315