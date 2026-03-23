Vídeo: Nacional-AM conquista o 44º título amazonense com entrega de troféu épica e inusitada

Após quebrar um jejum de 11 anos ao vencer o Amazonas por 2 a 1, o Leão da Vila Municipal viu sua taça atravessar o gramado do Zamith a bordo de um veículo pesado, surpreendendo o público.

Por Marina Moreira

O Campeonato Amazonense 2026 terminou com uma cena que dificilmente será esquecida pelos torcedores e pelos internautas. No último sábado, o Nacional-AM não apenas confirmou sua supremacia histórica ao vencer o Amazonas por 2 a 1, como também protagonizou um dos momentos mais curiosos do futebol brasileiro: a chegada do troféu de campeão dentro de um caminhão.

A Chegada que Parou o Gramado

Enquanto os jogadores celebravam a vitória no Estádio Zamith, os olhares se voltaram para o portão lateral. Para a surpresa de quem estava no campo e de quem acompanhava pelas redes sociais, um caminhão atravessou o gramado carregando a cobiçada taça do Barezão.

A forma inusitada de transporte — nada comum nos protocolos de premiação — rapidamente se tornou o assunto principal na web. Vídeos do veículo manobrando no campo para entregar o prêmio ao capitão nacionalino impressionaram pela escala e pela originalidade, conferindo um tom de “espetáculo de força” à conquista do Leão.

Fim do Jejum e Supremacia Absoluta

A entrega extravagante fez jus à importância do título. O Nacional-AM não levantava a taça estadual desde 2015, assistindo ao crescimento de rivais como Manaus e o próprio Amazonas nos últimos anos. Com o resultado deste sábado, o clube atingiu a marca de 44 títulos estaduais.

A superioridade do “Mais Querido” é tão avassaladora que o número de conquistas do Nacional é maior do que a soma dos cinco maiores campeões que vêm em seguida no ranking: