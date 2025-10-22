Vídeo: tripulação feminina registra forte tempestade com relâmpagos no Rio Amazonas

Uma intensa e espetacular tempestade no Rio Amazonas foi registrada na noite desta segunda-feira (20), na região da Costa do Alvarenga, próxima ao município de Óbidos, no oeste paraense.

As imagens impressionantes foram capturadas pela equipe a bordo do navio Vera Cruz, cuja tripulação de condução e operação é composta exclusivamente por mulheres. O vídeo mostra o poder da natureza, com relâmpagos cortando o céu por vários minutos e as luzes da embarcação piscando frequentemente sob a força da descarga elétrica.

A região do baixo Amazonas é historicamente conhecida pela alta incidência de raios, principalmente durante o período noturno. Segundo meteorologistas, a forte atividade elétrica presenciada pela tripulação do Vera Cruz está relacionada à combinação de calor intenso, alta umidade e instabilidade atmosférica — condições típicas da Amazônia na transição da estação seca para a chuvosa. A cena serviu como um poderoso lembrete da força da natureza na maior bacia hidrográfica do mundo.

