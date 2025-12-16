Polícia Civil inicia devolução de 500 celulares recuperados nesta quinta-feira (18)

Proprietários intimados devem comparecer à Delegacia Geral para reaver seus bens.

A Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia Especializada em Recuperação de Dispositivos Móveis (DERDM), realiza nesta quinta-feira (18) a entrega de mais de 500 celulares recuperados. A ação faz parte da operação “Reconecta” e mobiliza o Núcleo de Inteligência Policial (NIP) e as Superintendências Regionais de todo o Estado.

Segundo a delegada Fernanda Maués, titular da DERDM, a iniciativa visa asfixiar o mercado ilegal de aparelhos roubados. “Todos os proprietários já foram intimados e devem comparecer à sede da Delegacia Geral a partir das 08h30 para a restituição”, explicou.

Esta é a segunda fase da operação em 2025; em maio, outros 200 aparelhos foram devolvidos. A delegada reforça a importância do registro do Boletim de Ocorrência com o número do IMEI para facilitar o rastreio. Além disso, é fundamental que as vítimas mantenham seus dados de contato atualizados na delegacia onde o crime foi registrado.

Serviço – As pessoas que foram intimadas para receber o telefone celular devem comparecer no Auditório “Delegada Ione Coelho”, localizado na sede da Delegacia Geral da Polícia Civil, a partir das 08h30, munidos de documento de identificação com foto e da intimação recebida anteriormente.

Data: 18/12/25

Local: Auditório “Delegada Ione Coelho”, Bloco C da Delegacia Geral da PCPA.

Endereço: Avenida Governador José Malcher, 209. Bairro: Nazaré.

Hora: 08h30

Fotos: Ascom PC