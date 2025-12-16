terça-feira, dezembro 16, 2025
Desde 1876
    Texto aqui...
    HomePOLÍCIA
    POLÍCIA

    Polícia Civil inicia devolução de 500 celulares recuperados nesta quinta-feira (18)

    Proprietários intimados devem comparecer à Delegacia Geral para reaver seus bens.

    A Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia Especializada em Recuperação de Dispositivos Móveis (DERDM), realiza nesta quinta-feira (18) a entrega de mais de 500 celulares recuperados. A ação faz parte da operação “Reconecta” e mobiliza o Núcleo de Inteligência Policial (NIP) e as Superintendências Regionais de todo o Estado.

    Segundo a delegada Fernanda Maués, titular da DERDM, a iniciativa visa asfixiar o mercado ilegal de aparelhos roubados. “Todos os proprietários já foram intimados e devem comparecer à sede da Delegacia Geral a partir das 08h30 para a restituição”, explicou.

    Esta é a segunda fase da operação em 2025; em maio, outros 200 aparelhos foram devolvidos. A delegada reforça a importância do registro do Boletim de Ocorrência com o número do IMEI para facilitar o rastreio. Além disso, é fundamental que as vítimas mantenham seus dados de contato atualizados na delegacia onde o crime foi registrado.

    Serviço – As pessoas que foram intimadas para receber o telefone celular devem comparecer no Auditório “Delegada Ione Coelho”, localizado na sede da Delegacia Geral da Polícia Civil, a partir das 08h30, munidos de documento de identificação com foto e da intimação recebida anteriormente.
    Data: 18/12/25
    Local: Auditório “Delegada Ione Coelho”, Bloco C da Delegacia Geral da PCPA.
    Endereço: Avenida Governador José Malcher, 209. Bairro: Nazaré.
    Hora: 08h30

    Fotos: Ascom PC

    Recuperação de Credito 300-x-100
    Artigo anterior
    Vídeo: Geologia em Cores; por que o mar de Ormuz fica vermelho?

    artigos relacionados

    PERMANEÇA CONECTADO

    50,322FansLike
    3,555FollowersFollow
    22,800SubscribersSubscribe
    Recuperação de Credito 320-x-320
    Webbanner_320x320px

    Mais recentes

    FALE CONOSCO

    Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

    contato@grupomarajoara.com.br

    aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

    ANUNCIE AQUI

    Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

    (91) 98224 - 3111

    SUGESTÃO DE PAUTA

    Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

    (91) 98224 - 3111

    © 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315