Vídeo: influencer de Sergipe diz que vai ‘pensar antes’ de gravar após vídeo em Cemitério

Influencer Roberta Utiliza o Instagram para se Desculpar com a Gestão do Cemitério e os Moradores de Sergipe.

Após causar revolta e viralizar com um vídeo em que aparecia dançando em cima de um túmulo no Cemitério Municipal de Propriá, em Sergipe, a jovem Roberta Santos, de 23 anos, disse ao g1, na segunda-feira (13), que excluiu o conteúdo das redes sociais.

A intenção de Roberta era ganhar notoriedade, mas o resultado foi o oposto do esperado.

“A ideia era fazer um vídeo diferente para movimentar a minha conta e quem sabe viralizar. Não esperava esse resultado. Aprendi que preciso pensar antes de gravar”, afirmou a jovem.

Apesar da repercussão negativa, Roberta não pretende abandonar as redes sociais, onde persegue o sonho de se tornar influencer. Ela também utilizou suas plataformas para pedir desculpas à prefeitura de Propriá e à população local.

Abordagem e Implicações Legais
O caso chegou ao departamento jurídico da prefeitura. O secretário de Obras de Propriá, Diogo Graça, informou que, no momento da gravação, Roberta foi abordada por funcionários do cemitério e se retirou do local.

Diogo Graça destacou a dimensão do problema: “A repercussão foi muito grande. Os parentes dos sepultados foram às redes sociais e fizeram comentários.”

Apesar de o ato poder se enquadrar como “vilipêndio de cadáver”, crime previsto no Artigo 212 do Código Penal, a prefeitura optou por não dar seguimento à ação legal.

“Ela se retratou e se arrependeu. Achamos melhor deixar pela retratação, apesar de se enquadrar como ‘vilipêndio de cadáver’, previsto no Artigo 212 do Código Penal”, explicou o secretário.

Foto: Reprodução Internet

