Atleta do Bolsa Talento conquista 1º lugar no Circuito Maranhense de Skate 2025

O jovem skatista Jadson Vasconcelos, beneficiário do programa Bolsa Talento do Governo do Pará, brilhou na 2ª etapa do Circuito Maranhense de Skate 2025. Representando o Pará na categoria amador, ele garantiu o primeiro lugar em uma disputa acirrada que contou com competidores de vários estados.

A competição foi realizada nos dias 11 e 12 de outubro, na Praça Mané Garrincha, no Maranhão, e serviu como etapa classificatória oficial para o Campeonato Brasileiro de Skate, marcado para dezembro.

Para o secretário de Estado de Esporte e Lazer, Cássio Andrade, a conquista de Jadson é uma prova do valor do Bolsa Talento como política pública: ele oferece suporte a atletas locais para que possam competir em nível nacional e internacional com melhores condições.

O Bolsa Talento é um programa estadual que concede apoio financeiro a atletas e técnicos com destaque em modalidades esportivas. O benefício serve para auxiliar em despesas como equipamentos, viagens, inscrições e preparação.

A vitória de Jadson fortalece o protagonismo do Pará no cenário nacional do skate e incentiva outros jovens atletas do estado a investirem no esporte.

Imagem: Divulgação

