Vídeo: Thiago Gomide e Michel Pinho viralizam com história da castanha do Pará

Os historiadores Thiago Gomide e Michel Pinho protagonizam um vídeo descontraído explicando por que a castanha é, de fato, do Pará.

Os historiadores Thiago Gomide e o paraense Michel Pinho chamaram a atenção em um vídeo descontraído que busca resolver uma antiga polêmica: a origem e o nome correto da castanha.

Segundo Michel Pinho, o nome correto e historicamente preciso é, sim, Castanha do Pará. O esclarecimento está ancorado na história da própria região amazônica.

Pinho explica que a origem do nome remonta ao século XVII, época em que toda a região Norte do Brasil era denominada Grão Pará. Dessa forma, a oleaginosa que se popularizou pelo mundo recebeu o nome de sua ampla região de origem.

Se inscreva no canal: