quinta-feira, outubro 23, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeENTRETENIMENTO
ENTRETENIMENTO

Vídeo: João Pedro é elogiado por amigos e fãs ao acompanhar Patixa em recuperação dentária

O influenciador João Pedro recebeu uma onda de elogios de amigos e fãs nas redes sociais por seu gesto de apoio e carinho à Patixa, figura conhecida da internet.

João Pedro tem acompanhado Patixa de perto em seu processo de recuperação e tratamento dentário. O influenciador tem usado suas plataformas para documentar e dar suporte à amiga durante a jornada de melhoria da saúde e estética bucal.

A atitude solidária foi amplamente reconhecida pelo público, que destacou a importância da amizade e do apoio em momentos de cuidado pessoal e superação.

Se inscreva no canal:

Banpará-Cartões-de-Crédito-Banpará-Mastercard-300x100px
Banpará-Cartões-de-Crédito-Banpará-Mastercard-300x100px
Artigo anterior
Vídeo: “pastor mirim” Miguel Oliveira afirma ter comprado mansão de R$ 34 milhões em Osasco
Próximo artigo
Vídeo: mulher encontra patinho vivo em sacola de ovos ao chegar em casa

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,226FansLike
3,601FollowersFollow
22,700SubscribersSubscribe
BanparáMastercad 320x320px
BanparáMastercad 320x320px
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
GovPA_Cirio25_WebBanner_320x320
Webbanner_320x320px
WebBanner_NovaDoca_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315