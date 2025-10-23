Vídeo: João Pedro é elogiado por amigos e fãs ao acompanhar Patixa em recuperação dentária

O influenciador João Pedro recebeu uma onda de elogios de amigos e fãs nas redes sociais por seu gesto de apoio e carinho à Patixa, figura conhecida da internet.

João Pedro tem acompanhado Patixa de perto em seu processo de recuperação e tratamento dentário. O influenciador tem usado suas plataformas para documentar e dar suporte à amiga durante a jornada de melhoria da saúde e estética bucal.

A atitude solidária foi amplamente reconhecida pelo público, que destacou a importância da amizade e do apoio em momentos de cuidado pessoal e superação.

