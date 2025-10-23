quinta-feira, outubro 23, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeENTRETENIMENTO
ENTRETENIMENTO

Vídeo: mulher encontra patinho vivo em sacola de ovos ao chegar em casa

O que era para ser uma simples ida ao supermercado se transformou em uma história inusitada e surreal. Uma mulher levou um susto e teve uma surpresa adorável ao encontrar um patinho vivo dentro de uma sacola de ovos que ela havia acabado de comprar.

Ao chegar em casa e desempacotar as compras, ela se deparou com o pequeno animal escondido junto aos ovos. Acredita-se que o patinho tenha eclodido durante o transporte ou enquanto os ovos estavam guardados, antes de serem colocados na embalagem final.

O encontro inesperado com o filhote, que deveria ter sido um alimento, viralizou nas redes sociais. A mulher, agora, lida com o novo e inesperado membro da família.

Se inscreva no canal:

Banpará-Cartões-de-Crédito-Banpará-Mastercard-300x100px
Banpará-Cartões-de-Crédito-Banpará-Mastercard-300x100px
Artigo anterior
Vídeo: João Pedro é elogiado por amigos e fãs ao acompanhar Patixa em recuperação dentária
Próximo artigo
Vídeo: jogador de polo aquático ensina técnica para não afundar

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,226FansLike
3,601FollowersFollow
22,700SubscribersSubscribe
BanparáMastercad 320x320px
BanparáMastercad 320x320px
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
GovPA_Cirio25_WebBanner_320x320
Webbanner_320x320px
WebBanner_NovaDoca_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315