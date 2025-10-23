Vídeo: mulher encontra patinho vivo em sacola de ovos ao chegar em casa

O que era para ser uma simples ida ao supermercado se transformou em uma história inusitada e surreal. Uma mulher levou um susto e teve uma surpresa adorável ao encontrar um patinho vivo dentro de uma sacola de ovos que ela havia acabado de comprar.

Ao chegar em casa e desempacotar as compras, ela se deparou com o pequeno animal escondido junto aos ovos. Acredita-se que o patinho tenha eclodido durante o transporte ou enquanto os ovos estavam guardados, antes de serem colocados na embalagem final.

O encontro inesperado com o filhote, que deveria ter sido um alimento, viralizou nas redes sociais. A mulher, agora, lida com o novo e inesperado membro da família.

