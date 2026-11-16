Cerimônia será realizada no dia 17 de novembro, às 9h, na Escola Judiciária do TJPA, e contará com a presença de desembargadores, juízes, diretoria da ACP, da CAM e empresários

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (NUPEMEC) e a Câmara de Arbitragem e Mediação da Associação Comercial do Pará (CAM-ACP) celebram, no dia _17 de novembro, às 9h, a assinatura do Acordo de Cooperação Técnica (ACT) para instalação e funcionamento de um Posto Avançado de Solução de Conflitos – PASC na infraestrutura da ACP.

A cerimônia será realizada na Escola Judiciária do TJPA, na Rua Antônio Barreto (antiga SOL),em Belém, e contará com a presença do presidente do TJPA, desembargador Roberto de Moura Gonçalves, da coordenadora do NUPEMEC, desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, do presidente da ACP, Isan Palmeira Anijar, do presidente da CAM-ACP, Brahim Bitar de Sousa, além de desembargadores, juízes, diretoria da ACP, da CAM-ACP e empresários.

O ACT será assinado pelo presidente do TJPA, desembargador Roberto de Moura Gonçalves, pela coordenadora do NUPEMEC, desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, pelo presidente da ACP, Isan Palmeira Anijar, e pelo presidente da CAM-ACP, Brahim Bitar de Sousa.

Por meio do acordo, as instituições vão aliar o conhecimento especializado e a experiência do TJPA com a atuação técnica e a credibilidade da ACP no setor empresarial, para estimular e desenvolver procedimentos de conciliação e mediação para a resolução consensual de conflitos.

O ACT tem como objeto a instalação e o funcionamento de 01 (um) Posto Avançado de Solução de Conflitos – PASC, vinculado a um Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC, para atender demandas extrajudiciais e judiciais, por meio da mediação e conciliação.

Os termos de acordos formulados no PASC serão encaminhados ao CEJUSC correspondente, via PJe, para homologação do juiz coordenador.

O acordo terá vigência de 60 meses e não implicará transferência de recursos financeiros entre os partícipes. Cada instituição arcará com os custos de sua área de competência.

Não integra o objeto do ACT as atividades da CAM-ACP relacionadas com a arbitragem, cujo exercício fica a ela exclusivamente reservado, na forma da Lei nº 9.307/96 e demais normas aplicáveis.

Para a ACP, a parceria representa o reconhecimento da CAM-ACP como parceira do Poder Judiciário na promoção da cultura da paz, do acesso à justiça e da democratização dos métodos consensuais de solução de conflitos no ambiente empresarial paraense.

O que é o PASC

O Posto Avançado de Solução de Conflitos funcionará na estrutura da ACP, com estrutura física, mobiliário e equipe próprios, preservando o sigilo dos atendimentos. O TJPA definirá os procedimentos e rotinas de funcionamento, capacitará funcionários, mediadores e conciliadores e realizará o curso de formação de conciliadores e mediadores judiciais que atuarão no posto.

SERVIÇO:

Cerimônia de assinatura do Acordo de Cooperação Técnica entre TJPA, NUPEMEC e CAM-ACP

Data: 17 de novembro

Horário: 9h

Local: Escola Judiciária do TJPA

Rua Antônio Barreto, Belém/PA (antiga SOL)

Presenças: Presidente do TJPA, desembargador Roberto de Moura Gonçalves; coordenadora do NUPEMEC, desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento; presidente da ACP, Isan Palmeira Anijar; presidente da CAM-ACP, Brahim Bitar de Sousa; desembargadores, juízes, diretoria da ACP e empresários