A Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca Mangueirão), deflagrou na manhã de ontem, segunda-feira, 16, a Operação “Telos”, com o objetivo de cumprir mandados judiciais expedidos pela 1ª Vara de Crimes contra a Dignidade Sexual de Crianças e Adolescentes de Belém.

O inquérito apura o crime de estupro de vulnerável praticado, de forma reiterada, contra uma adolescente, e a produção e compartilhamento de material de conteúdo sexual envolvendo criança ou adolescente, informou a delegada Alline Mota, responsável pela investigação.

“Segundo os elementos colhidos até o momento, os abusos teriam sido praticados mediante violência e ameaça. Nós apuramos ainda que um dos atos teria sido gravado e exibido a terceiros, e que fotografias íntimas da adolescente teriam sido compartilhadas em grupo de mensagens de conteúdo sexual. Em razão da gravidade concreta dessas condutas e do risco de nova exposição da vítima, foi representada e decretada a prisão preventiva contra um homem, bem como dois mandados de busca e apreensão na residência dele e de outro indivíduo que teria recebido e compartilhado, supostamente, os conteúdos sexuais da adolescente”, explicou a delegada.

Combate à violência sexual contra crianças e adolescentes

A ação contou com apoio da equipe de peritos da Polícia Científica do Pará. O alvo principal foi localizado e preso em sua residência. Na casa dele não foi encontrado nenhum material relevante para a investigação. Na casa do homem que teria recebido e compartilhado os conteúdos da vítima, foi apreendido um aparelho celular que será submetido à perícia.

“Caso seja encontrado algo que prove o armazenamento e compartilhamento de conteúdo sexual infantojuvenil, será representado perante ao Poder Judiciário o pedido de prisão deste sujeito. A Operação ‘Telos” simboliza o propósito de pôr fim ao ciclo de violência sexual contra crianças e adolescentes. Nossa atuação para identificar, localizar e responsabilizar os autores é feita com investigação técnica e de forma integrada. Nenhum crime sexual cometido contra crianças e adolescentes ficará impune”, afirmou Alline Mota.

O alvo principal foi conduzido para a unidade especializada, passou pelos procedimentos legais cabíveis e está à disposição da Justiça.

Fonte e imagem: Agência Pará de Notícias