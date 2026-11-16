Evento comemorativo dos dez anos superou expectativas, atraiu comitivas de diferentes municípios e reuniu moradores, visitantes e comunidades ribeirinhas em dois dias de programação

A 10ª edição da Cavalgada Amigos de Portel, no arquipélago do Marajó, entrou para a história do município. A edição comemorativa dos dez anos superou as expectativas dos organizadores, bateu recordes de participação e reuniu moradores, visitantes e comitivas de diversas localidades do Pará em uma programação marcada pela integração, tradição e valorização da cultura rural. O evento teve o apoio da prefeitura municipal de Portel, por meio da Secretaria Municipal de Turismo-Secelt

Além de fortalecer uma manifestação que já faz parte do calendário de eventos da região, a cavalgada também contribuiu para movimentar a economia local. Hotéis, pousadas, restaurantes, mercados, pequenos comerciantes e prestadores de serviços estiveram entre os setores beneficiados pelo aumento da circulação de visitantes durante os dois dias de programação.

Um dos fatores que facilitaram a chegada dos participantes foi o acesso rodoviário pela PA-368, que possibilitou o deslocamento de visitantes procedentes de municípios como Tucuruí, Breu Branco, Baião, Mocajuba, Pacajá e Novo Repartimento, além de localidades como Roça Comprida, Vila do Elmo e Lisboa.

O evento também contou com a presença de representantes de municípios marajoaras, especialmente Breves e Melgaço, incluindo moradores de comunidades ribeirinhas que tradicionalmente participam da programação.

DE 12 CAVALOS A MAIS DE 100 ANIMAIS

Um dos números que melhor traduzem o crescimento da Cavalgada Amigos de Portel é a quantidade de animais participantes. O que começou, há dez anos, com apenas 12 cavalos, fruto da iniciativa de um pequeno grupo de amigos, chegou à edição comemorativa com mais de 100 animais, demonstrando a dimensão que o encontro alcançou.

A expansão também foi acompanhada pelo aumento do público e pela participação de novas comitivas, consolidando a cavalgada como um importante momento de confraternização entre moradores de Portel e visitantes de diferentes regiões.

TRADIÇÃO E CONFRATERNIZAÇÃO

A programação foi distribuída em dois dias de atividades. No sábado, a movimentação começou com a tradicional corrida de prado, realizada na PA-368. A competição aconteceu na arena de motocross, que recebeu um grande público, com arquibancadas completamente lotadas e expressiva participação dos espectadores.

Às 22h, a programação prosseguiu com a festa oficial da cavalgada, na Arena Show. O público acompanhou as apresentações de Douglas Costa, Forrozão do Brothers e DJ, em uma noite de música e confraternização.

No domingo, as atenções se voltaram para o desfile das comitivas. A concentração aconteceu na Arena Show, de onde cavaleiros e amazonas partiram para percorrer as principais vias de Portel.

O trajeto incluiu a Rua 2 de Fevereiro, Avenida Floriano Peixoto, Rua Hugo Carlos Saboya, Rua Padre Antônio Vieira e Rua Duque de Caxias, reunindo participantes de diferentes comitivas e moradores que acompanharam a passagem dos cavaleiros.

A chegada ocorreu no mesmo espaço da concentração, onde a programação continuou com o tradicional almoço oferecido às comitivas, marcado por muito churrasco e confraternização.

A festa prosseguiu com apresentações de bandas e DJs locais, com atividades previstas até o anoitecer, encerrando a programação comemorativa.

PARTICIPANTES DESTACAM ORGANIZAÇÃO

Entre os participantes estava o empresário Edivan Silva, que esteve pela primeira vez na Cavalgada Amigos de Portel. Satisfeito com a experiência, ele destacou a organização e a participação do público, além da receptividade encontrada durante a programação.

Edivan classificou o evento como maravilhoso e afirmou que pretende retornar no próximo ano. Segundo ele, a experiência foi tão positiva que já incluiu a próxima edição da cavalgada em sua agenda.

HISTÓRIA CONSTRUÍDA PELA AMIZADE

Ao completar uma década, a Cavalgada Amigos de Portel representa a trajetória de uma iniciativa que nasceu de uma brincadeira entre amigos e ganhou proporções cada vez maiores, conquistando a participação da população e de visitantes de outros municípios.

A evolução do encontro demonstra a capacidade de mobilização dos organizadores e o interesse crescente pelas atividades ligadas à cultura rural e ao universo agropecuário.

Mais do que um desfile de cavaleiros e amazonas, a iniciativa se transformou em um espaço de integração social, intercâmbio cultural e valorização das tradições regionais.

Dos 12 cavalos da primeira edição aos mais de 100 animais reunidos na comemoração dos dez anos, a Cavalgada Amigos de Portel construiu uma história marcada pela amizade, participação popular e fortalecimento dos vínculos entre os municípios e comunidades do Marajó.

Fonte: Agência Imagens2.8/Imagens: Ray Nonato