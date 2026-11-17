O Sesc no Pará atualizou sua política de serviços, com novos valores para atividades oferecidas em suas unidades em todo o estado. A medida integra um processo de revisão das condições de oferta dos serviços e busca assegurar a continuidade dos atendimentos, a qualidade das atividades e a sustentabilidade da atuação institucional.

Embora as portarias que atualizam as tabelas estabeleçam vigência a partir de 1º de novembro de 2026, o Sesc no Pará adotará uma regra de transição para preservar os clientes que já realizaram pagamentos com base nos valores anteriores. Não haverá qualquer cobrança adicional ou diferença de valor para pagamentos já efetuados. Os novos preços serão aplicados somente aos pagamentos realizados a partir de 12 de novembro de 2026.

A medida garante segurança e transparência aos clientes durante o período de transição, respeitando as condições praticadas no momento em que cada pagamento foi realizado.

A atualização alcança serviços oferecidos nas áreas de Saúde, Cultura, Lazer, Assistência e Educação, considerando as características de cada atividade e as diferentes categorias de clientes atendidos pela instituição. No Programa Educação, os novos valores dos serviços pagos também passam a ser aplicados neste período. A exceção são os serviços educacionais oferecidos pelas escolas do Sesc no Pará, cujos novos valores serão praticados a partir do ano letivo de 2027.

Mais do que uma revisão de preços, a atualização faz parte do planejamento do Sesc no Pará para manter uma oferta diversificada de serviços à população, conciliando qualidade, acesso e sustentabilidade.

Acesso e compromisso social permanecem

A atualização dos valores não altera a finalidade social que orienta a atuação do Sesc. A instituição mantém condições diferenciadas de acesso para trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes, além de iniciativas gratuitas voltadas à população que atende aos critérios estabelecidos.

Entre elas está o Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG), que continua garantindo o acesso gratuito a atividades e serviços em diferentes áreas de atuação do Sesc.

Esse compromisso permite que a atualização da política de serviços seja conduzida sem perder de vista um dos principais fundamentos da instituição: ampliar oportunidades e contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores do comércio, seus familiares e da sociedade.

TRANSPARÊNCIA PARA OS CLIENTES

A atualização preserva o compromisso do Sesc no Pará com a transparência e com o acesso à informação. Os valores de cada serviço são informados aos clientes nos canais de atendimento e relacionamento da instituição, nas unidades e, quando aplicável, nos canais de divulgação do Sesc no Pará, de acordo com as condições e categorias previstas para cada atividade.

Nesse processo, o Sesc no Pará reforça que nenhum cliente que tenha realizado pagamento com base nos valores anteriores será chamado a complementar o valor pago.

Para novas contratações e pagamentos, a regra é objetiva: pagamentos realizados até 11 de novembro de 2026 permanecem nas condições e valores anteriormente praticados. A partir de 12 de novembro de 2026, passam a ser aplicados os novos valores, ressalvadas as condições específicas dos serviços das escolas do Programa Educação para o ano letivo de 2027.

A regra de transição busca garantir clareza na implementação da nova política, evitando impactos sobre compromissos já assumidos pelos clientes.

Informações sobre serviços, valores, condições de participação e oportunidades gratuitas podem ser obtidas diretamente nas unidades, nos canais de relacionamento e nos meios oficiais de comunicação do Sesc no Pará.

Por David Martinez/Imagem: Divulgação