Vídeo: um banho de liberdade em plena madrugada; homem nu pela José Malcher

Uma cena inusitada surpreendeu quem passava pela avenida Governador José Malcher, no bairro do Reduto, em Belém, na madrugada desta quinta-feira (11). Um homem foi flagrado pedalando completamente nu, próximo ao cruzamento com a Alcindo Cacela. O registro foi feito pelo cantor Mc Loro, que não acreditou no que via.
O ciclista, no melhor estilo “livre, leve e solto”, chegou até a cantar durante o trajeto. A identidade do homem e o motivo para o ato ainda são desconhecidos, mas a cena já virou assunto nas redes sociais e na capital paraense.
