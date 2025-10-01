Villar Júnior conquista título da Série C de Tênis no Pará Clube

O tenista Villar Júnior sagrou-se campeão do Torneio de Tênis de Quadra Serie C, após vencer em jogo emocionante o jovem Gustavinho, por 9 a 3. O confronto foi promovido pelo Departamento Especializado pela agremiação da Lomas Valentinas, através do coordenador geral da competição, Alrilan Mesquita, o qual já adotou todas providências para a disputa pelo título da série B, mais forte, com atletas considerados de bom nível técnico.

Com essa conquista, Villar Júnior passou para o quadro da série B, juntamente com o vice-campeão, Gustavinho. Ambos estão se dedicando nos treinamentos objetivando chegar numa posição de destaque na competição da série B.

O árbitro da partida, Aloisio Alves, foi muito parabenizado pelos diretores Mirael Moraes, Cláudio Figueiredo e Allan Nascimento, além do coordenador dos jogos, Alrilan Mesquita pela atuação séria.

Após o encerramento da partida, ocorreu a entrega das premiações pelo coordenador Alrilan Mesquita, que enalteceu o grau técnico apresentado pelos atletas durante o desdobramento dos confrontos. Villar Júnior parabenizou Gustavinho pelo desempenho que apresentou durante a partida e admitiu que ele dará muitas vitórias em prol do Pará Clube, pois possui um potencial técnico para chegar às grandes conquistas tanto nível local como interestadual.

Por Nonato Batista texto e imagens