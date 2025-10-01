quarta-feira, outubro 1, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeESPORTE
ESPORTE

Villar Júnior conquista título da Série C de Tênis no Pará Clube

O tenista Villar Júnior sagrou-se campeão do Torneio de Tênis de Quadra Serie C, após vencer em jogo emocionante o jovem Gustavinho, por 9 a 3. O confronto foi promovido pelo Departamento Especializado pela agremiação da Lomas Valentinas, através do coordenador geral da competição, Alrilan Mesquita, o qual já adotou todas providências para a disputa pelo título da série B, mais forte, com atletas considerados de bom nível técnico.

Com essa conquista, Villar Júnior passou para o quadro da série B, juntamente com o vice-campeão, Gustavinho. Ambos estão se dedicando nos treinamentos objetivando chegar numa posição de destaque na competição da série B.

O árbitro da partida, Aloisio Alves, foi muito parabenizado pelos diretores Mirael Moraes, Cláudio Figueiredo e Allan Nascimento, além do coordenador dos jogos, Alrilan Mesquita pela atuação séria.

Após o encerramento da partida, ocorreu a entrega das premiações pelo coordenador Alrilan Mesquita, que enalteceu o grau técnico apresentado pelos atletas durante o desdobramento dos confrontos. Villar Júnior parabenizou Gustavinho pelo desempenho que apresentou durante a partida e admitiu que ele dará muitas vitórias em prol  do Pará Clube, pois possui um potencial técnico para chegar às grandes conquistas tanto nível local como interestadual.

Por Nonato Batista texto e imagens

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
III Conferência Asafe vai reunir música, fé e juventude em Igarapé-Miri no domingo
Próximo artigo
Intoxicação por metanol: casos suspeitos devem aumentar, diz ministro

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,265FansLike
3,603FollowersFollow
22,600SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
GovPA_Cirio25_WebBanner_320x320

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315