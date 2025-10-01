III Conferência Asafe vai reunir música, fé e juventude em Igarapé-Miri no domingo

Para comemorar os 30 anos do Projeto Social “Salmo 150”, no próximo dia 05, domingo, o município de Igarapé-Miri, no Baixo Tocantins, será palco da III Conferência ASAFE, um evento que irá reunir nomes do cenário musical paraense e nacional em oficinas, palestras, concertos e outras atividades educativas. A terceira edição do evento, cujo objetivo principal é fortalecer a música como ferramenta de inclusão e desenvolvimento cultural, contará com a presença de músicos renomados e jovens talentos em formação musical.

Criada em 1995, a Orquestra Salmo 150 já formou mais de 200 instrumentistas. A grande maioria deles, hoje, está como componente de grupos como a Amazônia Jazz Band, no Theatro da Paz, ou integrando outras bandas pelo País. E a conferência é uma das formas de manter viva essa trajetória, levando música e aprendizado para dentro das escolas e para os palcos da região.

De acordo com o professor David Farias, coordenador do projeto social Salmo 150 – que inclui a Escola de Música e a Orquestra Salmo 150 -, a Conferência Asafe é muito importante não só para Igarapé-Miri, mas para todo o Baixo Tocantins e região, porque receberá músicos de vários outros municípios, como Portel, Marabá, Abaetetuba e Cametá, que já confirmaram presença para participar de todas as atividades que envolvem o evento.

“A música, como um instrumento de inclusão social, tem esse poder de aproximar e transformar vidas. Quando um jovem aprende a tocar um instrumento, ele também descobre a disciplina, descobre o trabalhar em equipe e fortalece a sua autoestima. Nós temos exemplos lindos de alunos do projeto Salmo 150, da Escola de Música Salmo 150 e da Orquestra, que começaram aqui na nossa escolinha e hoje tocam em grandes grupos. Até mesmo na Orquestra Amazônia Jazz Band, do Teatro da Paz, nós temos quatro músicos que começaram aqui com a gente no projeto”, ressalta.

“A música vai além do som: ela abre caminhos, tira jovens da vulnerabilidade social e dá novos horizontes. Nós temos exemplos também muito impactantes de jovens que começaram conosco no projeto social, na escola de música, e hoje estão integrando as Forças Armadas, no Exército, na Marinha, nos Bombeiros, atuando como músicos”, acrescenta.

Ainda segundo o professor e músico, Igarapé-Miri é uma cidade que ao longo do tempo teve um histórico de violência e vulnerabilidade social de muitos jovens e adolescentes.

“O nosso projeto tem trabalhado ao longo de 30 anos e já formou aproximadamente 200 músicos. Esses talentos estão espalhados no cenário musical e cultural paraense, não apenas na área sacra e religiosa, mas também na música popular em geral”, informa.

A programação da III Conferência Asafe começa a partir das oito horas da manhã e contará com uma série de convidados especiais. A programação deste ano foi pensada para envolver diferentes públicos. Pela manhã, o maestro e educador Danilo Sinna conduz uma palestra aberta, abordando música sacra, carreira artística e elementos da cultura amazônica. No início da tarde, os participantes terão um almoço musical com pratos típicos, incluindo o açaí, símbolo de Igarapé-Miri, e outras iguarias regionais. À noite, o encerramento será marcado por um grande concerto na Assembleia de Deus local, reunindo a Orquestra Salmo 150 e convidados.

“Convidamos todos os músicos e amantes da boa música para participar de um dia inteiro de muita música, aprendizado e uma programação que visa unir fé, educação, inclusão social e música como instrumento de transformação”, acrescenta o coordenador David Farias.

Entre os destaques da edição, está a presença do saxofonista carioca Danilo Sinna, referência em jazz, fusion e gospel. Com trabalhos de estúdio, carreira solo e passagens por projetos como The Voice Brasil, Sinna se consolidou também como educador musical e arranjador. Danilo é educador musical e atua intensamente no cenário brasileiro, articulando trabalhos com músicos renomados como Ed Motta, Djavan e outros consagrados da música popular brasileira. Ele irá dividir o palco da Conferência, com outros nomes convidados, como Thiago Levy, Vinícius Ribeiro, Daniel Serrão e Toninho Gonçalves, Jhulio Farias, Laelson Machado, Joahb Quadros, Anderley Canuto, Gerson Levy, Will Cancio, Pedro Júnior, Maurício Brito, Benedito Júnior, Marcos Saldanha, Tiago Belém, Edgar Matos, Kim Freitas e Antônio Neto.

Com duas edições anteriores de impacto, a Conferência Asafe se consolidou como um espaço de encontro entre fé, música e cidadania. Mais que um festival, é um convite para que jovens e adolescentes descubram, na arte, novas formas de expressão e de futuro.

Serviço: III Conferência ASAFE

Data: 05.10.2025 (Domingo)

Hora: 08h00 às 18h00

Local: Igarapé-Miri (PA)

Entrada Gratuita

Inscrições: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdALmhmC61_qFesywDiLi-WTeopgIovKNiZX0iNZskpXkw0yQ/viewform?usp=header

Imagens: Divulgação