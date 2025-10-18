A Mulher na Cabine 10 | Saiba o que muda entre o livro e o novo filme da Netflix

O longa é baseado no livro da autora britânica Ruth Ware

Isabella Melo e Júlia Henn

Lançada pela Netflix no dia 10 deste mês, a adaptação cinematográfica do suspense A Mulher na Cabine 10, de Ruth Ware, dirigida por Simon Stone, tem recebido comentários menos do que simpáticos dos espectadores e, principalmente, de fãs do livro em que foi baseada.

Resumidamente, a trama acompanha a jornalista investigativa Laura Blacklock, mais conhecida como Lo, em uma viagem a bordo de um iate de luxo. Interpretada por Keira Knightley, Lo vê um corpo sendo jogado no mar no meio da madrugada. Mas ninguém acredita nela, pois todos os passageiros e a tripulação estão presentes. Mesmo desacreditada, ela não desiste de procurar respostas, colocando a própria vida em risco.

Mas quais são as maiores mudanças entre livro e filme? O que se perdeu na adaptação? Confira abaixo as comparações entre os principais pontos da obra (com muitos spoilers!):

Pontos-chave

Filme: Lo é uma jornalista investigativa que cobre, principalmente, ações humanitárias. Ela é chamada para essa viagem para cobrir a abertura de uma instituição de caridade voltada para pesquisas sobre câncer, que é a doença que aflige a anfitriã.

Livro: Ela é uma repórter de lifestyle para uma revista de viagens que está cobrindo a inauguração de um mini cruzeiro de luxo.

Filme: Lo entra por engano, tentando evitar Ben, na cabine 10 e encontra com a mulher misteriosa.

Livro: Ela pede um rímel emprestado para a Mulher na cabine ao lado, o que torna essa a prova de que a mulher realmente existiu, para Lo.

Filme: Lo testemunhou um assassinato, o que faz todos acreditarem que ela está sofrendo de estresse pós-traumático.

Livro: A casa da jornalista é invadida e assaltada enquanto ela dorme, o que faz não só os hóspedes, mas ela acreditar que pode estar sofrendo alucinações por conta de seu histórico psicológico.

Filme: Lo é mpurrada do barco em uma tentativa de afogá-la na piscina.

Livro: Não há nenhuma tentativa de queima de arquivo.

Filme: A mulher da cabine 10 atrai Lo para uma sala isolada. Lá, a jornalista a confronta e remove sua peruca, dando a entender que a mulher é, na verdade, Anne (a anfitriã).

Livro: Quando Lo confronta Richard Bullmer, que é marido de Anne e dono do navio, ele percebe que ela descobriu parte do plano. Para impedir que Lo alerte as autoridades, ele a tranca em um compartimento abaixo do convés. Quem leva comida para Lo é a mulher da cabine 10 que, acidentalmente, remove uma parte de sua maquiagem. Isso permite que Lo note semelhanças desta mulher com Anne.

Filme: Richard deixa o médico, que é cúmplice do crime, para procurar por Lo no navio enquanto todos vão a um passeio. Lo vê uma oportunidade de fugir e, após um embate com o médico e o capitão, no qual Ben acaba sendo morto, ela pula na água e escapa.

Livro: Carrie começa a se sentir culpada e percebe que Lo é inocente e que morrerá se continuar presa. Ela decide ajudar Lo a escapar e diz a ela que fará Richard acreditar que a jornalista já está morta. Em seguida, ela ajuda Lo a sair escondida do compartimento e a leva até um bote salva-vidas. Lo se veste com roupas simples, pega alguns suprimentos e Carrie a lança ao mar, durante a noite, para que o navio não perceba. Lo quase desiste, mas o bote é avistado por um navio de carga que passa pela região.

Ben

Filme: Ben é um ex-namorado de Lo e ambos parecem ter sentimentos mal resolvidos um pelo outro. No fim do filme, Ben se mostra muito preocupado com ela e acaba morrendo em um conflito com o médico.

Livro: Lo e Ben são colegas e rivais de profissão, sua função na trama é ser uma âncora para Lo entender que não está completamente louca. Ben é manipulado por Richard para ajudar a desacreditar Lo. Ele não é cúmplice do crime, mas reforça a narrativa de que Lo está confusa. No final, quando Lo é resgatada e o caso vem a público, Ben se sente culpado por não ter ajudado.

Jude (namorado de Lo)

Filme: Foi mesclado no personagem de Ben.

Livro: Ele aparece apenas por mensagens e chamadas de telefone. E, na parte final, em notícias e trechos de emails. Quando Lo desaparece do navio, é quem percebe que há algo errado. Ele entra em contato com o jornal, a polícia e organizadores do cruzeiro, insistindo que Lo não desapareceria voluntariamente, o que dá início às buscas. Depois que Lo é resgatada, ele está presente no hospital, sendo o primeiro rosto familiar que ela vê.

Final