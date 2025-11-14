Ximbinha se apresenta em Belém com show que integra a programação da COP 30

O guitarrista e cantor Ximbinha sobe ao palco nesta sexta-feira, 14 de novembro, em Belém, como uma das atrações confirmadas da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30) — um dos maiores e mais importantes eventos do mundo.

A conferência, que transforma Belém no epicentro das discussões climáticas globais pelos próximos dias, também será palco de uma programação cultural diversa e vibrante, com shows que celebram a arte e a música brasileira. Ximbinha se apresentam no palco 02 da ZONA SONORA, um dos principais palcos do evento, localizado no Espaço Freezone Cultural Action, na Praça da Bandeira, a partir das 23h30.

Reconhecido nacionalmente como um dos maiores guitarristas do país, Ximbinha vive um novo momento da carreira, agora também como cantor, conquistando o público com seu carisma e versatilidade. O artista promete um show especial, com sucessos que marcaram sua trajetória e novas canções, como ‘Senhorita’ e ‘Loirinha’, que integram essa fase reafirmando sua força na música.

“É uma honra enorme participar da COP 30, um evento de importância mundial, aqui na minha terra, Belém. Levar a nossa música paraense e a energia da Amazônia para um público tão diverso é uma emoção indescritível. Vai ser um show muito especial”, destaca Ximbinha.

Vale ressaltar que Ximbinha é paraense e um dos artistas que carrega com orgulho o legado da música brasileira, sendo um verdadeiro representante da cultura e do som da Amazônia. Sua trajetória sólida e sua versatilidade os colocam entre os nomes de destaque do país, levando a força e o ritmo da música paraense para os palcos do Brasil e do mundo.

Imagem: Divulgação