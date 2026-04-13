Yan grava DVD “Chegou Nosso Momento” com participações de peso no Terra SP

Cantor prepara megaevento e garante transporte exclusivo para fãs do Rio de Janeiro.

Nesta semana, o cantor Yan vive um dos momentos mais marcantes de sua carreira com a gravação do DVD “Chegou Nosso Momento”, que acontece no dia 16 de abril, em São Paulo. O projeto, considerado o maior já realizado pelo artista, será registrado no Terra SP e promete reunir grandes encontros musicais e um público engajado em uma noite especial. Os últimos ingressos estão à venda no site Fever Up.

Natural do Rio de Janeiro, Yan reforça sua conexão com os fãs ao transformar esse momento em uma experiência coletiva. Como forma de retribuir o carinho do público, essencial para sua trajetória, o artista lançou uma ação especial que disponibiliza um ônibus exclusivo para levar fãs até São Paulo. Para participar, os interessados devem comentar na publicação oficial com os motivos pelos quais merecem viver esse momento ao lado do cantor e seguir as regras descritas na postagem.

As respostas vão desde motivos pessoais, como quem quer comemorar o aniversário no dia do evento, até declarações cheias de emoção e referências às músicas do cantor, como “Eu quero que você ‘foca na gente’, pra que eu possa fazer um ‘textão’ de um poema de amor, porque ‘teoricamente’ eu sou muito ‘amostradinha’, e se a ligação tocar eu ‘vou desligar’”. Já há também quem resuma o sentimento de forma direta: “Tem momentos que a gente não explica… só sente. E esse DVD em São Paulo vai ser daqueles que marcam pra sempre!”.

No palco, o DVD reúne um line-up de peso, com participações de Léo Santana, Dilsinho, MC Livinho, Clayton & Romário, Tiee e Lukas Agustinho. A diversidade de convidados evidencia a versatilidade do artista, que transita entre diferentes gêneros e amplia seu alcance sem perder a essência no pagode.

O repertório aposta na mistura entre sucessos já conhecidos e faixas inéditas, que marcam uma nova fase da carreira. Entre os destaques está “Textão”, hit que viralizou nas redes sociais, conquistou as ruas e já soma mais de 40 milhões de reproduções, além de presença nos rankings do Spotify Brasil.

“Chegou Nosso Momento” será o segundo DVD da carreira de Yan e sucede o projeto “PagodYANdo Nas Alturas”, gravado no Morro da Urca, no Rio de Janeiro. Agora, em uma fase mais madura e ambiciosa, o artista consolida seu nome como um dos principais destaques da nova geração do pagode.

SERVIÇO – YAN – Gravação “Chegou Nosso Momento”

Data: 16 de abril (quinta-feira)

Abertura da casa: 20h

Local: Terra SP – Av. Salim Antônio Curiati, 160 – Campo Grande, São Paulo – SP

Ingressos aqui.