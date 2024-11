Youtuber famoso por manejar cobras morre após ser picado

O youtuber Graham “Dingo” Dinkelman, famoso nas redes sociais por seu trabalho manipulando serpentes e outros animais na África do Sul, morreu no último fim de semana, aos 44 anos, um mês após ser mordido por uma cobra altamente venenosa. As informações são do jornal britânico The Telegraph.

Dinkelman foi mordido por uma Dendroaspis angusticeps, também conhecida como mamba-verde-oriental, encontrada em regiões costeiras do leste e sul da África. Ele entrou em choque anafilático e passou um mês em coma induzido, mas morreu.

Segundo o jornal, o African Snakebite Institute aponta que as mordidas em humanos por essa espécie de cobra são raras, porque o animal é tímido – no entanto, quando ocorrem, as mordidas são “muito sérias” e o veneno ataca o sistema nervoso, além de causar inchaço.

Dinkelman era pai de três filhos e tinha centenas de milhares de seguidores nas redes sociais, onde compartilhava vídeos que o mostram interagindo com alguns dos animais mais mortais do mundo. Ele se definia como um “conservacionista” cujo objetivo era educar e inspirar o público sobre a conservação.

Seus vídeos o mostravam manipulando cobras, cuidando de crocodilos, protegendo rinocerontes, reintroduzindo pangolins na natureza e realocando hienas marrons ameaçadas de extinção. As publicações frequentemente destacavam os perigos dos animais que ele estava manipulando e os riscos de ser mordido por cobras altamente venenosas.

O The Telegraph destaca que Dinkelman trabalhava como corretor de investimentos na África do Sul antes de deixar o emprego para se dedicar aos animais. O jornal britânico também afirma que ele administrou programas de criação para répteis e anfíbios ameaçados de extinção, além de um centro de educação sobre vida selvagem para crianças.

Em uma declaração citada pelo jornal, a viúva de Dinkelman, Kirstie informou que ele faleceu cercado pela família.

– Dingo lutou muito durante esse período muito difícil. Sabemos que ele estava lutando para estar aqui conosco e somos muito gratos por isso. Infelizmente, apesar de sua força e resiliência, meu amado marido faleceu em paz hoje, cercado por sua família – afirmou.

Fonte: Pleno News/ Foto: Reprodução/Vídeo do Instagram @dingo_dinkelman