Uso de fones dispara e causa aumento de perda auditiva; entenda os riscos

A perda auditiva induzida por ruído é uma condição auditiva comum, geralmente associada a exposição prolongada a altos níveis de som. Durante muito tempo, essa perda auditiva foi especialmente vinculada a ambientes de trabalho barulhentos. Entretanto, nos últimos anos, sua incidência tem crescido em cenários não profissionais, como consequência do uso excessivo e inadequado de fones de ouvido e frequentação de ambientes sonoros intensos.

Essa condição é caracterizada por uma diminuição progressiva da capacidade auditiva, resultante da exposição contínua a sons de alta intensidade. Indivíduos que usufruem frequentemente de fones de ouvido em volumes elevados ou que frequentam locais com música alta, como casas de shows, estão entre os mais vulneráveis.

Quais são as causas da perda auditiva por ruído?

Entre as principais causas da perda auditiva induzida por ruído destacam-se a exposição prolongada a ambientes sonoros intensos. A exposição a níveis elevados de ruído pode prejudicar as células sensoriais da cóclea, um órgão em espiral localizado no ouvido interno responsável por converter vibrações sonoras em sinais elétricos para o cérebro. Essas células são essenciais para a audição e, uma vez danificadas, sua regeneração não ocorre naturalmente.

Apesar da exposição crônica a sons altos ser a principal causa, até mesmo exposições esporádicas a ruídos intensos podem levar ao desenvolvimento desse tipo de perda auditiva.

Quais são os sinais de alerta para a perda auditiva?

A perda auditiva provocada por ruído às vezes é tão gradual que passa despercebida até que se torne significativa. Entretanto, existem sinais de alerta que podem indicar a presença desse problema. Entre eles, destaca-se a dificuldade em acompanhar conversas, especialmente em ambientes ruidosos, ou a necessidade crescente de aumentar o volume de aparelhos eletrônicos, como televisores e celulares.

Por ser uma condição que frequentemente afeta os dois ouvidos de forma simétrica, os indivíduos podem encontrar dificuldades para identificar com clareza a origem dos sons ou para entender falas.

Como prevenir?

Evitar Exposição a Ruídos Altos:

Manter distância de fontes sonoras intensas (caixas de som, máquinas ruidosas, etc.).

Utilizar proteção auditiva em ambientes com ruído excessivo (obras, fábricas, etc.).

Uso Consciente de Fones de Ouvido:

Escolher fones de ouvido com bom ajuste para evitar o aumento do volume.

Manter o volume em níveis seguros e confortáveis.

Fazer pausas regulares durante o uso de fones de ouvido.

Cuidados em Ambientes Sociais:

Evitar frequentar locais com níveis de ruído muito altos por longos períodos.

Optar por ambientes mais silenciosos ou com música em volume moderado.

Visitas Regulares ao Médico:

Realizar consultas periódicas com um otorrinolaringologista para monitorar a saúde auditiva.

Para aqueles que já enfrentam perda auditiva, a redução imediata da exposição a ruídos prejudiciais é crucial para evitar a progressão da condição. Esse cuidado reforça a importância de buscar orientação médica especializada, que pode incluir o uso de aparelhos auditivos para melhorar a qualidade de vida.

