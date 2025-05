8 Oscars, 300 mil extras e mais de 3 horas de duração: A monumental obra-prima cinematográfica para assistir neste fim de semana em streaming

Dê a si mesmo a chance de ver uma obra-prima que marcou uma virada na história do cinema.

Se há uma coisa que o Oscar nos ensinou, é que quando talento, paixão e uma ótima história se alinham, o resultado pode transcender o tempo. Com atuações inesquecíveis de Cillian Murphy, Al Pacino e Meryl Streep, o mundo testemunhou performances que não só ganharam estatuetas, mas também se tornaram peças fundamentais da história do cinema!

O mesmo vale para filmes como Parasita, A Forma da Água e Tudo, em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, que nos lembram que a sétima arte ainda tem a capacidade de nos surpreender e comover.

Mas entre tantas premiações, há uma que quebrou todos os moldes com sua escala, ambição narrativa e impacto emocional. Esta obra não se contentou em contar uma história poderosa, mas o fez com uma produção tão incrível que literalmente mobilizou centenas de milhares de pessoas para filmar uma única cena. Além disso, ganhou oito Oscars e, com mais de três horas de duração, é o plano perfeito para quem está procurando algo novo para conferir.

Prepare-se para mergulhar em Gandhi, o monumental filme de 1982 que continua sendo uma das realizações mais impressionantes da história cinematográfica. Dirigido por Richard Attenborough e estrelado magistralmente por Ben Kingsley, Gandhi narra a vida do líder espiritual e político Mahatma Gandhi, desde seus dias como um jovem advogado na África do Sul até seu papel crucial na luta pacífica da Índia pela independência.

Embora possa parecer apenas mais um filme biográfico, Gandhi quebrou todos os moldes do gênero. Com um roteiro poderoso, atuações emocionantes e uma produção titânica, o filme conseguiu capturar a alma de uma figura histórica complexa e profundamente humana, sem cair em clichês ou idealizações superficiais. Não foi à toa que o filme recebeu 11 indicações ao Oscar e levou para casa 8, incluindo Melhor Filme, Melhor Diretor e Melhor Ator para Kingsley.

Uma das razões pelas quais Gandhi continua sendo uma lenda cinematográfica é seu nível de produção. Para filmar a cena do funeral do líder indiano, a equipe reuniu mais de 300.000 pessoas em uma única tomada, um recorde do Guinness que permanece inquebrável mais de 40 anos depois.

Isso foi no início da década de 1980, quando a computação gráfica e truques digitais não eram comuns, culminando em uma cena de apenas dois minutos na tela que resume a magnitude do legado de Gandhi.

É verdade que o filme tem mais de três horas e dez minutos de duração e é uma experiência intensa, mas Titanic, O Irlandês e Oppenheimer também são e isso não nos impede de devorá-los.

No caso de Gandhi, cada minuto é mais do que justificado pela profundidade de sua narrativa, pelo poder visual de suas cenas e pela relevância histórica que transmite. Então, dê a si mesmo a chance de ver uma obra-prima que marcou um antes e um depois na história do cinema.

Reprodução Adoro Cinema –Iris Dias