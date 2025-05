Ela fez seu primeiro papel no cinema há 38 anos, hoje é uma estrela global: Você a reconhece?

A premiada atriz fez sua primeira aparição diante das câmeras quando era adolescente e agora é uma das atrizes mais famosas do mundo.

Para Winona Ryder, cujo nome verdadeiro é Winona Laura Horowitz, tudo começou no drama de amadurecimento A Inocência do Primeiro Amor, escrito e dirigido por David Seltzer. O filme conta a história da amizade entre os estudantes Lucas e Maggie, e Winona interpretou Rina, uma amiga tímida de Lucas que nutre sentimentos por ele em segredo.

A produção marcou não apenas sua estreia, mas também a criação de seu nome artístico — inspirado no cantor Mitch Ryder, cujo álbum ela ouvia quando foi questionada sobre como queria ser creditada.

A partir daí, Winona construiu uma carreira repleta de papéis icônicos e memoráveis, como o inesquecível Garota Interrompida, onde contracenou com Angelina Jolie. Na virada dos anos 80 para os 90, ela se destacou em colaborações com grandes diretores. Em Beetlejuice (1988) e Edward Mãos de Tesoura (1990), ambos dirigidos por Tim Burton, ela conquistou o público com seu carisma singular e talento dramático.

Em Drácula de Bram Stoker (1992), de Francis Ford Coppola, e A Época da Inocência (1993), de Martin Scorsese — pelo qual levou o Globo de Ouro de Melhor Atriz Coadjuvante — Winona provou ser uma atriz versátil e com forte presença no cinema de prestígio.

Após um período longe dos holofotes, Winona Ryder fez um retorno triunfante à televisão como Joyce Byers em Stranger Things, sucesso global da Netflix lançado em 2016. Seu desempenho intenso e emocional como a mãe determinada a encontrar o filho desaparecido lhe rendeu elogios da crítica e conquistou uma nova geração de fãs. Agora, Winona retornou ao universo gótico de Tim Burton, revivendo sua personagem Lydia Deetz na sequência Beetlejuice Beetlejuice, um encontro que emocionou os nostálgicos.

Com mais de três décadas de carreira, Winona Ryder continua sendo um dos maiores mais emblemáticos de Hollywood, navegando entre o cinema autoral, os blockbusters e as produções televisivas com a mesma intensidade que marcou sua estreia precoce nos anos 80.

Reprodução Adoro Cinema –Iris Dias