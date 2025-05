Conheça Samir Xaud, futuro presidente da CBF

Dirigente confirmou no “Domingol com Benja” que irá assumir entidade no dia 26 de maio

Felipe Dorinida CNN

Em entrevista exclusiva ao programa “Domingol com Benja”, da CNN Brasil, Samir Xaud confirmou que será o novo presidente da CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

Neste domingo (18), o atual presidente da Federação Roraimense de Futebol, fez seu primeiro pronunciamento para uma emissora de TV, após ter registrado sua chapa com o apoio de 25 federações e 10 clubes, assim inviabilizando o registro de outros candidatos.

“A partir do dia 26 de maio, serei o presidente da CBF. As pessoas não me conhecem, mas já trabalho com futebol há muito tempo. Vim para somar e tentar mudar a CBF com uma gestão transparente”, revelou Samir Xaud.

A chapa registrada por Samir Xaud foi nomeada de “Futebol para Todos: Transparência, Inclusão e Modernização”.

Quem é Samir Xaud?

Eleito presidente da Federação Roraimense de Futebol, Samir Xaud, assumiria o cargo de seu pai, que completa 40 anos à frente da FRF em 2026, a partir de 2027. Foi nessa eleição que Samir começou oficialmente.

Aos 41 anos, o médico com especialização em infectologia e medicina esportiva, atua como empresário no esporte, com um centro de treinamento voltado ao fitness e bem-estar.

Como funciona a eleição na CBF?

Para registrar uma chapa, é preciso o apoio de 8 federações e 5 clubes, no mínimo, de acordo com o estatuto de 2017.

Houve uma reforma na regra, em 2022, permitindo o apoio de 4 federações e 4 clubes, porém a nova forma sob a batuta de Ednaldo Rodrigues foi derrubada com a mesma decisão judicial que tirou Rodrigues do cargo, voltando assim ao regramento de 2017.

Além da escolha do novo presidente, serão eleitos também 8 vice-presidentes, 3 membros efetivos e 3 membros suplentes do Conselho Fiscal. O período de mandato do quadriênio é de 2025 a 2029.

Todo o processo de votação da CBF é feito de forma secreta. Vence a chapa e os conselheiros que tiverem a maioria simples de votos.

Foto: Reprodução Internet