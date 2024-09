A Cinemateca Paraense oferece cursos, palestras e masterclass gratuitos no MIS

O Museu da Imagem e do Som de Belém torna-se palco do I Ciclo de Formação em Preservação Audiovisual, uma iniciativa da Cinemateca Paraense que reunirá grandes nomes internacionais da área.

As inscrições para a Masterclass e cursos são gratuitas e com vagas limitadas, e devem ser feitas pelo site da Cinemateca Paraense (cinemateca paraense.org) até o dia 20 de setembro de 2024. Para as palestras, exibições e mesas a entrada também é franca e aberta a todos os interessados.

O primeiro Ciclo de Formação em Preservação Audiovisual – Cinemateca Paraense é idelizado e coordenado por Deyse Marinho, museóloga e mestre em preservação do patrimônio cultural pela EBA-UFMG, e tem coordenação educativa de Ramiro Quaresma, professor do ICA-UFPA e Doutor em Cinema pela EBA-UFMG.

O ciclo tem como homenageado o escritor e cineasta Vicente Cecim, que realizou uma série de filmes nos anos 1970 em super 8mm, chamado de Kinemandara. São cinco títulos que serão exibidos e comentados por Bruno Cecim, Alexandra Castro, Mateus Moura e Marco Antonio Moreira. Será feita a primeira exibição em Belém do curta-metragem “Vila da Barca”, do santareno Renato Tapajós, realizado em 1974, em nova cópia restaurada e exibida em 2K.

PROGRAMAÇÃO

23.SET

18H – CREDENCIAMENTO DOS PARTICIPANTES

18H30 – HOMENAGEM À VICENTE CECIM

Com exibição do ciclo Kinamandara a presença de Bruno Cecim, Alexandra Castro, Mateus Moura e Marco Antonio Moreira.

24.SET

16H – MASTERCLASS – PRESERVAÇÃO AUDIOVISUAL E OS DESAFIOS REGIONAIS NO BRASIL

com Débora Butruce (para inscritos previamente)

19H – SESSÃO ABPA – com os filmes recentemente digitalizados em parceria com a Associação Brasileira de Preservação Audiovisual comentados por Débora Butruce (aberta ao público em geral)

20h – Mesa “ACERVOS AUDIOVISUAIS NO PARÁ”

com Felipe Cortez e Ramiro Quaresma.

25.SET

14H – PRESERVAÇÃO DE ACERVOS MAGNÉTICOS DE SOM E IMAGEM

com Marco Dreer (para inscritos previamente)

19H – PALESTRA “OS FORMATOS MAGNÉTICOS EM VÍDEO”

com Marco Dreer (aberta ao público em geral)

20h – MESA “VIDEOMAKERS EM BELÉM NOS ANOS 1980/90”

com Ismaelino Pinto e Nando Lima

26.SET

14H – IDENTIFICAÇÃO, REVISÃO E CATALOGAÇÃO DE PELÍCULAS CINEMATOGRÁFICAS

com Vanessa Rodrigues (para inscritos previamente)

19H – SESSÃO LUPA – com filmes domésticos digitalizados pelo Laboratório Universitário de Preservação Audiovisual da Universidade Federal Fluminense com Vanessa Rodrigues – LUPA

20H – MESA “A PESQUISA DE CINEMA NO PARÁ”

com Alexandra Castro, Mateus Moura e San Marcelo

27.SET

14H – 14H – “A RESTAURAÇÃO E FINALIZAÇÃO DIGITAL DE BAIXO CUSTO DE FILMES EM PELÍCULA”

com William Plotnick

19H – SESSÃO IDFB/CINELIMITE – AÇÕES PASSADAS E PRESENTES NA DIFUSÃO E PRESERVAÇÃO DO CINEMA BRASILEIRO

com Glênis Cardoso

EXIBIÇÃO “VILA DA BARCA” (1964) DE RENATO TAPAJÓS EM CÓPIA RESTAURADA E FINALIZADA EM 2K.

20H – O MUSEU DA IMAGEM E DO SOM DO PARÁ com Indaiá Freire