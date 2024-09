Nubank anuncia fim de serviço em dezembro; veja o que muda

Em uma notícia recente, o Nubank surpreendeu seus clientes ao divulgar o encerramento de um dos benefícios oferecidos aos portadores do cartão Ultravioleta. A partir de janeiro de 2025, os clientes não mais contarão com a assinatura gratuita do Rappi Pro, um serviço de delivery que oferecia entregas ilimitadas e diversos descontos exclusivos.

O anúncio pegou muitos de surpresa, especialmente aqueles que estavam acostumados a utilizar as vantagens do Rappi Pro. O fim desse benefício significa que esses clientes agora terão que arcar com a mensalidade para continuar usando o serviço de delivery, cujo custo atual é de R$ 34,90 mensais.

A mudança anunciada pelo Nubank deverá impactar significativamente os clientes que utilizam o benefício do Rappi Pro. Caso desejem continuar utilizando as vantagens oferecidas pelo serviço, eles terão que desembolsar R$ 34,90 mensais. Esse aumento de custo pode representar um peso adicional nas despesas de muitos consumidores.

Aqueles que ficarão sem o benefício do Rappi Pro podem explorar outras opções para continuar economizando com os serviços de delivery. Muitos aplicativos de delivery oferecem cupons de desconto e promoções periódicas que podem ser vantajosas.

Além disso, diversos restaurantes possuem seus próprios programas de fidelidade, que concedem descontos progressivos com base no volume de compras. Isso pode ser uma excelente maneira de manter o orçamento sob controle mesmo sem o apoio do benefício do Rappi Pro.

Como Usar Cupons e Programas de Fidelidade para Economizar em Delivery?

Uma estratégia que pode ser adotada pelos clientes do Nubank é a utilização de cupons de desconto fornecidos por diferentes aplicativos de delivery. Estes cupons geralmente são distribuídos para novos usuários ou durante campanhas promocionais específicas. Além disso, muitos restaurantes e estabelecimentos parceiros oferecem descontos para clientes frequentes através de programas de fidelidade.

O consumidor que fizer uso dessas ferramentas conseguirá minimizar o impacto financeiro causado pelo cancelamento do benefício do Rappi Pro, preservando assim parte da economia proporcionada pelo cartão Nubank Ultravioleta.

Fonte: Terra Brasil Notícias/Foto: Depositphotos.com / julioricco