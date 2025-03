AABB festeja aniversário com a retomada dos associados elogiando a nova diretoria

A programação festiva elaborada pela nova diretoria da Associação Atlética Banco do Brasil – AABB, no último final de semana, marcou os 97 Anos de Fundação da agremiação bancária presidida por Tânia Barbosa que, inclusive, resultou com entusiasmo o retorno de associados em razão da credibilidade dos trabalhos que vem realizando a diretoria em diversos setores do clube, agradando a todos. Esses resgates para melhorias no clube estão sendo realizadas dentro das possibilidades financeiras da entidade, pois, existem outros tipos despesas que aparecem em prioridades para serem resolvidas.

A programação de aniversário iniciou com o professor Álvaro Sam comandando o Fit Dance; depois houve animação dos palhaços Tio Fera & Maluquinho que animaram os filhos dos associados e convidados, e o grupo de pagode “Cabanagem”, que subiu ao palco para encerrar a programação.

O vocalista Cachorrão incrementou o evento com vários ritmos musicais. A presidente da AABB, Tânia Barbosa, satisfeita com a programação elaborada pelo Departamento Social e Cultural, agradeceu a presença dos associados e convidados que compareceram à sede campestre para prestigiarem os 97 Anos de Aniversário da AABB, inclusive, a diretoria trabalha para que outras programações festivas aconteçam brevemente, sem falar nas domingueiras que acontecem nos finais de semanas, sempre com a presença dos associados acompanhados dos seus familiares, lembrou Tânia Barbosa ao lado do vice-presidente financeiro, Arnaldo Lemos; Márcio Jordão, diretor social; Diretor de Esportes, Caleb Gunnar e, também, da secretaria Rosangela Batista. Houve os parabéns, quando os associados e convidados desfrutarem do saboroso bolo de aniversário e outros tipos de guloseimas.

Texto e imagens: Nonato Batista/Ronabar