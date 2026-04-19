Dr. Guataçara Gabriel se despede hoje do serviço público no SAMU

O médico traumatologista e clínico geral José Guataçara Corrêa Gabriel se despede neste domingo, 19, do cargo de diretor geral do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência no município de Belém, capital do Pará. Ele deixa o cargo na chamada “expulsória”, haja vista que, nesta data, completa 75 anos, prazo máximo para que um funcionário se aposente do serviço público.

Guataçara, que tem clínica de tratamento de trauma em Belém e em Castanhal, é o fundador, por assim dizer, do SAMU, em cujo órgão teve uma longa trajetóriaa, sendo reconhecido como um dos fundadores e atuando na linha de frente por pelo menos 25 anos.

Fundador e Atuação: Em outubro de 2019, Guataçara foi homenageado como servidor do Samu Belém há 25 anos.

Em outubro de 2019, Guataçara foi homenageado como servidor do Samu Belém há 25 anos. Coordenação: Ele ocupou a posição de Coordenador Geral do SAMU Belém, sendo reconhecido pela criação da ambulancha e motolâncias na capital paraense.

Ele ocupou a posição de Coordenador Geral do SAMU Belém, sendo reconhecido pela criação da ambulancha e motolâncias na capital paraense. Experiência: Ao longo de sua carreira, Guataçara Gabriel acumulou mais de 30 anos de experiência em urgência e emergência, incluindo atuação no Hospital Metropolitano e no Círio de Nazaré.

Guataçara Gabriel é considerado um nome de destaque no desenvolvimento do atendimento pré-hospitalar na região amazônica.

Segundo o médico e especialista no tratamento de traumas, ele deixa o serviço público – ele é concursado – com a consciência do dever cumprido. Diz estar apto para continuar atuando e que, a depender das autoridades, pode até voltar, já como médico emérito.

Da Redação do Jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ