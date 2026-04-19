“Vem Louvar Pará” reúne 50 mil pessoas em Marabá com grandes nomes da música gospel

A governadora do Pará, Hana Ghassan, acompanhou, na noite de ontem, sábado, 18, a terceira edição do festival gospel “Vem Louvar Pará”, que reuniu 50 mil pessoas ao lado do Ginásio da Folha 16, em Marabá, no Sudeste paraense. Promovido pelo governo do Estado, o evento contou com apresentações de Aline Barros, Jefferson & Suellen e da banda FHOP Music.

“A população esperava muito por um festival de música gospel como esse. É um momento de encontro com Deus, em que as pessoas saem mais fortalecidas para enfrentar o dia a dia. Além disso, eventos como este atraem público de toda a região, geram emprego, renda e fortalecem a economia local”, destacou a governadora durante o festival.

Hana Ghassan também ressaltou a consolidação da iniciativa como uma das principais programações do segmento gospel no Estado, e confirmou outras duas edições pelo interior antes do retorno do festival a Belém. “O ‘Vem Louvar Pará’ já entrou no calendário anual. Vamos seguir para Santarém e Parauapebas”, afirmou a chefe do Executivo estadual.

O prefeito de Marabá, Toni Cunha, destacou o impacto positivo do evento para o município e também para a região. “É um evento muito bonito, que reúne grandes artistas e atrai pessoas de toda a região. Isso gera renda, movimenta o turismo e traz uma energia positiva para a cidade. Esperamos que mais edições possam acontecer aqui”, afirmou.

MOBILIZAÇÃO

O festival mobilizou caravanas de diferentes municípios da região. A estudante Valéria Mesquita saiu de Itupiranga para acompanhar a programação. “Ficamos sabendo pelas redes sociais e viemos direto para cá. Estamos muito felizes e com muita expectativa. Eu gosto muito do louvor, então acredito que será um momento muito especial”, disse.

De Bom Jesus do Tocantins, o enfermeiro Felipe Azevedo também participou do evento. “É um evento que mobiliza todo mundo. Muita gente está vindo pela estrada. A gente fica muito feliz por receber um evento grande assim. É um momento de fortalecer a fé, de crescer espiritualmente”, afirmou.

A empreendedora Gilmara Conceição destacou a identificação com as atrações. “Eu gosto da Aline Barros. Ela fez parte da minha infância e continua fazendo parte agora. É um momento que eleva a adoração, onde a gente se aprofunda mais em Deus”, relatou.

Artistas destacam conexão com o público paraense

A cantora Aline Barros destacou a conexão construída ao longo de gerações com o público. “Hoje, aqueles que eram bem mais novos já são pais e agora estão transmitindo esses valores para os filhos. Isso vai de geração em geração. É muito lindo quando a gente entende isso e passa com verdade”, afirmou. “Vai ser único, mais uma vez aqui”, completou.

A dupla Jefferson & Suellen, que participa pela terceira vez do festival, também comentou a recepção do público. “A gente se sente em casa, porque ao Pará a gente vem bastante. É muito bom estar aqui, com esse povo acolhedor”, disse Jefferson. Suellen acrescentou: “É uma oportunidade maravilhosa de levar a palavra de Deus e servir outras famílias por meio da adoração”, frisou.

Amy e Patrick, da FHOP Music, ministério originado da igreja Florianópolis House of Prayer, destacaram a experiência de participar da edição em Marabá. “É um povo caloroso, um povo que ama Jesus. Para nós, é um privilégio poder conhecer a igreja desse lado do Brasil”, afirmaram.

CONSOLIDAÇÃO

O pastor Lourival Pereira, organizador do festival, destacou o crescimento do evento no Estado. “Em Belém, foi algo extraordinário, com mais de 100 mil pessoas. Em Breves também foi um sucesso, e agora, em Marabá, vemos mais uma grande mobilização que tem agradado muito o público evangélico”, enfatizou.

Após Marabá, o “Vem Louvar Pará” segue para Santarém, no Oeste do Estado, no dia 2 de maio, e para Parauapebas, no dia 30, no Sudeste paraense. A programação retorna a Belém nos dias 19 e 20 de junho, no Parque da Cidade.

Da Agência Pará de Notícias