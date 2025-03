Paysandu mostra força e garante vaga na final da Copa Verde

Com atuação impecável, o Papão vence o São Raimundo-RR por 3 a 0 e se prepara para a decisão contra o Goiás.

O Paysandu venceu o São Raimundo-RR por 3 a 0 no Estádio Olímpico do Pará – Jornalista Edgar Proença (Mangueirão) em Belém. A partida foi válida pela semifinal da Copa Verde de Futebol de 2025.

O Paysandu abriu o placar aos 23 minutos do primeiro tempo com um gol de Edílson. O segundo gol do Paysandu foi marcado por Rossi aos 32 minutos do primeiro tempo. O terceiro gol do Paysandu foi marcado novamente por Rossi aos 43 minutos do segundo tempo.

Com a vitória, o Paysandu se classificou para a final da Copa Verde. O adversário do Paysandu na final será o Goiás, que venceu o Brasiliense na outra semifinal.

O jogo da final será disputado em duas partidas. A primeira partida será disputada no Mangueirão em Belém, no dia 9 de abril. O jogo de volta será disputada em Goiânia, Goiás, no dia 23 de abril.

Fotos: Marina Moreira / A Província do Pará